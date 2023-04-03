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https://sputniknews.com.tr/20230403/twitter-new-york-timesin-mavi-tikini-iptal-etti-1069097489.html
Twitter, New York Times'ın 'mavi tik'ini iptal etti
Twitter, New York Times'ın 'mavi tik'ini iptal etti
ABD merkezli New York Times gazetesinin sosyal medya platformu Twitter'daki sayfasının doğruluğunun onaylandığı anlamına gelen 'mavi tik' etiketini kaybetti... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T12:15+0300
2023-04-03T12:16+0300
yaşam
twitter
new york times
the new york times (nyt)
mavi tik
elon musk
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Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın halihazırda mavi tik sahibi olan hesapların 1 Nisan'a kadar ücretli abonelik satın alma zorunluluğu getirmesinin ardından ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), sosyal medya platformundaki mavi tik'ini kaybetti.Değeri 6 milyar doların üzerinde olan gazetenin, ayda 7 dolarlık aboneliği satın almayı reddetmesi üzerine mavi tikinin kaldırıldığı belirtildi. Yaklaşık 55 milyon takipçiye sahip New York Times gazetesinin Twitter hesabı böylelikle, herhangi bir Twitter hesabından farksız hale geldi.Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan NYT temsilcileri, Twitter'ın mavi tik aboneliği için ödeme yapmayacaklarını ve çalışanlarının Twitter Blue aboneliği harcamalarını karşılamaya istekli olmadıklarını belirtmişti.Elon Musk ise bu kararı sosyal medyadan eleştirdi. Musk, "NYTimes'ın gerçek trajedisi şu ki, propagandaları artık ilgi çekici bile değil" ifadelerini kullandı.Musk Kasım 2022'de yaptığı bir duyuruyla mavi tik aboneliğinin getirilmesi kararının askıya alındığını bildirmiş, ancak Aralık ayında Twitter Blue uygulaması ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yürürlüğe girmişti.Twitter Blue aboneleri yalnızca mavi tik sahibi olmakla kalmıyor, aynı zamanda paylaşımlarını sonradan düzenleyebiliyor, 'okuyucu modunu' kullanabiliyor ve 1080 çözünürlükte videolar paylaşabiliyor.Musk ayrıca, yalnızca mavi tik sahibi kullanıcıların Twitter'daki anketlerde oy kullanabileceğini duyurmuştu. Bu uygulama da 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.
https://sputniknews.com.tr/20221208/twitterdan-apple-kullanicilarina-ozel-mavi-tik-tarifesi-iphonea-11-dolar-digerlerine-7-dolar-1064341658.html
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twitter , new york times, the new york times (nyt), mavi tik, elon musk
twitter , new york times, the new york times (nyt), mavi tik, elon musk

Twitter, New York Times'ın 'mavi tik'ini iptal etti

12:15 03.04.2023 (güncellendi: 12:16 03.04.2023)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSNew York Times
New York Times - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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ABD merkezli New York Times gazetesinin sosyal medya platformu Twitter'daki sayfasının doğruluğunun onaylandığı anlamına gelen 'mavi tik' etiketini kaybetti. Elon Musk 'mavi tik'lere ilişkin yeni bir düzenlemenin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını duyurmuştu.
Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın halihazırda mavi tik sahibi olan hesapların 1 Nisan'a kadar ücretli abonelik satın alma zorunluluğu getirmesinin ardından ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), sosyal medya platformundaki mavi tik'ini kaybetti.
Değeri 6 milyar doların üzerinde olan gazetenin, ayda 7 dolarlık aboneliği satın almayı reddetmesi üzerine mavi tikinin kaldırıldığı belirtildi. Yaklaşık 55 milyon takipçiye sahip New York Times gazetesinin Twitter hesabı böylelikle, herhangi bir Twitter hesabından farksız hale geldi.
Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan NYT temsilcileri, Twitter'ın mavi tik aboneliği için ödeme yapmayacaklarını ve çalışanlarının Twitter Blue aboneliği harcamalarını karşılamaya istekli olmadıklarını belirtmişti.
Elon Musk ise bu kararı sosyal medyadan eleştirdi. Musk, "NYTimes'ın gerçek trajedisi şu ki, propagandaları artık ilgi çekici bile değil" ifadelerini kullandı.
Musk Kasım 2022'de yaptığı bir duyuruyla mavi tik aboneliğinin getirilmesi kararının askıya alındığını bildirmiş, ancak Aralık ayında Twitter Blue uygulaması ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yürürlüğe girmişti.
Twitter Blue aboneleri yalnızca mavi tik sahibi olmakla kalmıyor, aynı zamanda paylaşımlarını sonradan düzenleyebiliyor, 'okuyucu modunu' kullanabiliyor ve 1080 çözünürlükte videolar paylaşabiliyor.
Musk ayrıca, yalnızca mavi tik sahibi kullanıcıların Twitter'daki anketlerde oy kullanabileceğini duyurmuştu. Bu uygulama da 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.
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