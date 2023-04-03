https://sputniknews.com.tr/20230403/sokak-kedilerinin-kulubesi-calindi-1069110832.html

Sokak kedilerinin kulübesi çalındı

Sokak kedilerinin kulübesi çalındı

Antalya’da gece saatlerinde bir sokağa giren kapüşonlu hırsız, gözüne kestirdiği kedi kulübesini kısa surede kucaklayarak çaldı. Duruma tepki gösteren mahalle... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T16:09+0300

2023-04-03T16:09+0300

2023-04-03T16:09+0300

yaşam

kedi

sokak kedisi

kulübe

hırsız

hırsızlık

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Antalya'nın Kepez İlçesi Yukseliş Mahallesi 2127 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerine gelen bir kişi, önce etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığını gören şahıs, bir apartmanın bahçesinde bulunan kedi kulübesini kucaklayarak hızla uzaklaştı. Sabah uyandıklarında kedi kulübesinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen apartman sakinleri kulübenin çalındığını fark etti.'Görünce şok oldum'Yaşanılanlara tepki gösteren mahalle muhtarı Memduh Aydıncan, “14 yıldır mahallemde görev yapıyorum. Hırsızlar bazen vatandaşlarımıza ati ayakkabıları çalıyorlar bazen de evlerin klimalarını sökerek götürüyorlar. Kedi kulübesinin götürüldüğünü görünce şoke oldum. Nasıl olur da götürür? Bizim de kedilerimiz var burada bakmış olduğumuz. Böyle şeyler yaşanmasın. Mahalleli vatandaşlarımız hayvanlara çok sevgi duyarlar. Bizim mahallemizde kedi köpek çoktur. Onlar da görünce çok üzülmüş. Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230318/kadikoyde-34-kedi-olu-bulundu-1068427522.html

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kedi, sokak kedisi, kulübe, hırsız, hırsızlık