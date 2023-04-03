https://sputniknews.com.tr/20230403/sokak-kedilerinin-kulubesi-calindi-1069110832.html
Sokak kedilerinin kulübesi çalındı
Sokak kedilerinin kulübesi çalındı
Antalya’da gece saatlerinde bir sokağa giren kapüşonlu hırsız, gözüne kestirdiği kedi kulübesini kısa surede kucaklayarak çaldı. Duruma tepki gösteren mahalle... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T16:09+0300
2023-04-03T16:09+0300
2023-04-03T16:09+0300
yaşam
kedi
sokak kedisi
kulübe
hırsız
hırsızlık
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Antalya'nın Kepez İlçesi Yukseliş Mahallesi 2127 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerine gelen bir kişi, önce etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığını gören şahıs, bir apartmanın bahçesinde bulunan kedi kulübesini kucaklayarak hızla uzaklaştı. Sabah uyandıklarında kedi kulübesinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen apartman sakinleri kulübenin çalındığını fark etti.'Görünce şok oldum'Yaşanılanlara tepki gösteren mahalle muhtarı Memduh Aydıncan, “14 yıldır mahallemde görev yapıyorum. Hırsızlar bazen vatandaşlarımıza ati ayakkabıları çalıyorlar bazen de evlerin klimalarını sökerek götürüyorlar. Kedi kulübesinin götürüldüğünü görünce şoke oldum. Nasıl olur da götürür? Bizim de kedilerimiz var burada bakmış olduğumuz. Böyle şeyler yaşanmasın. Mahalleli vatandaşlarımız hayvanlara çok sevgi duyarlar. Bizim mahallemizde kedi köpek çoktur. Onlar da görünce çok üzülmüş. Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230318/kadikoyde-34-kedi-olu-bulundu-1068427522.html
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kedi, sokak kedisi, kulübe, hırsız, hırsızlık
kedi, sokak kedisi, kulübe, hırsız, hırsızlık
Sokak kedilerinin kulübesi çalındı
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Antalya’da gece saatlerinde bir sokağa giren kapüşonlu hırsız, gözüne kestirdiği kedi kulübesini kısa surede kucaklayarak çaldı. Duruma tepki gösteren mahalle muhtarı, “Kedi kulübesinin götürüldüğünü görünce şoke oldum. Nasıl olur da götürür? Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim” dedi.
Antalya'nın Kepez İlçesi Yukseliş Mahallesi 2127 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerine gelen bir kişi, önce etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığını gören şahıs, bir apartmanın bahçesinde bulunan kedi kulübesini kucaklayarak hızla uzaklaştı.
Sabah uyandıklarında kedi kulübesinin yerinde olmadığını gören apartman sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen apartman sakinleri kulübenin çalındığını fark etti.
'Görünce şok oldum'
Yaşanılanlara tepki gösteren mahalle muhtarı Memduh Aydıncan, “14 yıldır mahallemde görev yapıyorum. Hırsızlar bazen vatandaşlarımıza ati ayakkabıları çalıyorlar bazen de evlerin klimalarını sökerek götürüyorlar. Kedi kulübesinin götürüldüğünü görünce şoke oldum. Nasıl olur da götürür? Bizim de kedilerimiz var burada bakmış olduğumuz. Böyle şeyler yaşanmasın. Mahalleli vatandaşlarımız hayvanlara çok sevgi duyarlar. Bizim mahallemizde kedi köpek çoktur. Onlar da görünce çok üzülmüş. Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim” dedi.