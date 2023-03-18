https://sputniknews.com.tr/20230318/kadikoyde-34-kedi-olu-bulundu-1068427522.html

Kadıköy'de 34 kedi ölü bulundu

Kadıköy'de 34 kedi ölü bulundu

Kadıköy'de mahalle sakinleri tarafından sokakta beslenen yaklaşık 34 kedi ölü bulundu. Kimi mahalle sakinlerinin ise evinde beslediği kediler kayboldu. Polis... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kedi

istanbul

kadıköy

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Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde 34 kedi toplu olarak ölü bulundu.NTV'nin haberine göre önceki akşam saatlerinde bir mahalle sakini, sokakta beslediği kedinin hastalandığını fark etti.Bir süre sonra vatandaşlar, sokakta ve bina bahçelerinde kedi ölüleri olduğunu gördü. Mahalle sakinleri tarafından 34 sokak kedisinin öldüğü belirlendi. Kimi mahalle sakininin ise evinde beslediği kedilerin kayıp olduğu ortaya çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, Kadıköy Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise ölen kedilerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Yaralı olarak kurtulan bir kedi ise mahalledeki bir veterinerde tedavi altına alındı.Sokaktaki kedileri besleyen ve evindeki 4 yaşındaki kedisi kaybolan mahalle sakini Çağla Göksu, dünden beri parçalı şekilde sokağın içindeki kedilerin zehirlenerek öldüğünü belirtti.Kendi kedisini bulamadığını ifade eden Göksu, "Kendi kedimi ararken komşu bahçelerde ölü kediler gördüm. Yani şu an toplam bizim hesapladığımız kayıplar haricinde bulunan 32 tane ölmüş kedi var. Yani bunlardan 4 tanesi zaten benim olduğu gibi ev kedisi. Balkondan çıkıp burada dolaşan kediler. Bir şeyler serpmiş olmaları lazım. Ya da patisini bir yere değmiş olması lazım." dedi.'Büyük bir katliam'Polise ifade verdiğini ve zabıt tutulduğunu söyleyen Göksu, "Hıfzıssıhha'ya gönderilmek üzere vefat eden hayvanlardan bir tanesi alındı. Hatta bahçelerden birinde o bulunan hayvanın yanında sosis bulunmuş. Onda acaba zehirli bir şey var mı diye. Ama İstanbul'da bu yapılmıyormuş ve mecburen Ankara'ya gidecek." dedi.Göksu şöyle devam etti:

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