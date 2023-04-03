https://sputniknews.com.tr/20230403/oecd-turkiye-masasi-sefi-gabriel-machlica-secim-sonrasi-en-buyuk-zorluk-enflasyon-olacak-1069093003.html

OECD Türkiye Masası Şefi Gabriel Machlica: Seçim sonrası en büyük zorluk enflasyon olacak

OECD Türkiye Masası Şefi Gabriel Machlica: Seçim sonrası en büyük zorluk enflasyon olacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye Masası Şefi Gabriel Machlica Türkiye ekonomisi yavaşlamaya hazırlandığı için makroekonomik çerçevenin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T11:22+0300

2023-04-03T11:22+0300

2023-04-03T11:22+0300

ekonomi

enflasyon

seçim

oecd

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

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Machlica, seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide öncelikle çözülmesi gereken sorunların başında enflasyon beklentilerinin yönetilmesinin geldiğini, seçim sonrası enflasyon beklentilerinin çıpalanmasının önemli bir zorluk olacağını belirtti.Ekonomi gazetesine konuşan Machlica enflasyonun, hane halkının satın alma gücünü ciddi şekilde azalttığını ifade etti. Seçim sonrası yeni dönemde Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığının artırılmasının rekabet ve regülasyonlarla ilgili temel yapısal zayıflıkların ele alınmasını gerektireceğine dikkat çeken Machlica, "Bu, iş ortamını iyileştirecek ve kaynakların en doğru faaliyetlere ve firmalara akmasını sağlayacaktır. Özellikle, izinler, lisanslar veya imtiyazlar almak için karmaşık ve külfetli idari prosedürler, iş kurmayı zorlaştırıyor. İşgücü piyasası düzenlemeleri, daha fazla ve daha kaliteli istihdam yaratılmasını engellemekte. Son on yıldaki ilerlemeye rağmen, işgücünün önemli bir bölümü, özellikle kadınlar ve gençler, hala kayıtlı işgücü piyasasına katılamamış durumda. İstihdam üzerindeki yüksek vergi yükü ve medyan ücretlere göre yüksek asgari ücret, kayıtlı istihdam yaratılmasını engellemektedir" dedi."Mayıs ayında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri yapılacak. Seçimi kim kazanırsa kazansın, bir sonraki hükümetin öncelikle halletmesi gereken ekonomik sorunlar nelerdir?" sorusuna yanıt veren Machlica şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230403/enflasyon-mart-ayinda-yillik-bazda-yuzde-5051-aylik-yuzde-229-oldu-1069088011.html

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enflasyon, seçim, oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)