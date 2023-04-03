https://sputniknews.com.tr/20230403/nufusun-azalmasi-nedeniyle-etekleri-tutusan-cindeki-yuksek-okullarda-baharda-sevin-sevisin-tatili-1069105794.html

Nüfusun azalması nedeniyle etekleri tutuşan Çin'de yüksek okullardan 'baharda sevin-sevişin' tatili

Nüfusun azalması nedeniyle etekleri tutuşan Çin'de yüksek okullardan 'baharda sevin-sevişin' tatili

Çin'de nüfusun azalmasıyla ilgili endişeler yüzünden hükümetin siyasi danışmanları doğum oranını artırmak için bir dizi tavsiyede bulunurken, bazı yüksek... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T14:29+0300

2023-04-03T14:29+0300

2023-04-03T14:32+0300

yaşam

çin

nüfus

doğum

doğum oranı

çocuk

yüksek öğrenim

yükseköğretim

üniversite

meslek yüksekokulu

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Çin'deki 9 yüksek öğretim kurumu, öğrencilerine nisan ayında 'aşık olmaları' için bir hafta izin verdiğini duyurdu. İlk açıklama 21 Mart'ta Fan Mei Eğitim Grubu tarafından yönetilen 9 kurumdan biri olan ve sivil havacılık için uçuş eğitimi veren Mianyang Uçuş Meslek Yüksekokulu'ndan geldi. Uçuş öğrencileri 'romantizm' amaçlı bahar tatiline çıkarıldı.1-7 Nisan arası verilen izinle öğrencilerin 'bahar tatilinin tadını çıkararak doğayı sevme, hayatı sevme ve sevginin tadını çıkarmaya' teşvik edildiği belirtildi.Dekan Yardımcısı Liang Guohui'nin açıklamasında şöyle denildi:Öğrencilere bahar tatili için günlük yazmak, kişisel gelişimi takip etmek ve seyahat videoları hazırlamak gibi ev ödevleri verildi.Yüksek öğretimdeki öğrenciler için bahar tatili, Çin'in doğum oranını artırmanın yollarını bulma girişimlerinden sadece birisi.Hükümet, doğum oranlarını artırmak için 20'den fazla öneride bulundu.Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) bu ayki yıllık toplantısında yapılan doğum oranını artırma önerileri, ikinci ve üçüncüden ziyade ilk çocuklarını büyüten ailelere sübvansiyonlardan ücretsiz kamu eğitiminin genişletilmesi ve doğurganlık tedavilerine erişimin iyileştirilmesine kadar uzanıyor. Ancak uzmanlar nüfusun düşüşünü yavaşlatmaktan daha fazlasının başarılamayacağı görüşünde. Yine de geçen yılki verilerin 60 yıldır ilk kez nüfusta düşüşü kayda geçirmesinin ardından, Çin'in yaşlanan ve azalan demografisini acilen ele alması ve bir dizi öneriyle ortaya çıkılması, uzmanlar nezdinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Pekin yönetimine, 1980- 2015 yılları arasındaki tek çocuk politikasıyla demografik açıdan kendi kuyusunu kazdığı eleştirileri yöneltiliyor. Yetkililer, sınırı 2021'de üçe çıkardı, ancak Kovid kapanmaları döneminde bile çiftler bebek sahibi olma konusunda isteksiz davrandı.Gençler, çocuk bakımı ve eğitiminin yüksek maliyetleri, düşük gelirler, zayıf sosyal güvenlik ağı ve cinsiyet eşitsizliklerini çocuk yapmaktan caydırıcı etkenler olarak sıralıyor.

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https://sputniknews.com.tr/20200311/koronavirus-gunlerinde-evlilik-cinde-karantina-altinda-kalan-ciftlerden-rekor-duzeyde-bosanma-1041575289.html

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çin, nüfus, doğum, doğum oranı, çocuk, yüksek öğrenim, yükseköğretim, üniversite, meslek yüksekokulu, öğrenci, bahar, tatil