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Nüfusun azalması nedeniyle etekleri tutuşan Çin'de yüksek okullardan 'baharda sevin-sevişin' tatili
Nüfusun azalması nedeniyle etekleri tutuşan Çin'de yüksek okullardan 'baharda sevin-sevişin' tatili
Çin'de nüfusun azalmasıyla ilgili endişeler yüzünden hükümetin siyasi danışmanları doğum oranını artırmak için bir dizi tavsiyede bulunurken, bazı yüksek... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T14:29+0300
2023-04-03T14:32+0300
yaşam
çin
nüfus
doğum
doğum oranı
çocuk
yüksek öğrenim
yükseköğretim
üniversite
meslek yüksekokulu
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Çin'deki 9 yüksek öğretim kurumu, öğrencilerine nisan ayında 'aşık olmaları' için bir hafta izin verdiğini duyurdu. İlk açıklama 21 Mart'ta Fan Mei Eğitim Grubu tarafından yönetilen 9 kurumdan biri olan ve sivil havacılık için uçuş eğitimi veren Mianyang Uçuş Meslek Yüksekokulu'ndan geldi. Uçuş öğrencileri 'romantizm' amaçlı bahar tatiline çıkarıldı.1-7 Nisan arası verilen izinle öğrencilerin 'bahar tatilinin tadını çıkararak doğayı sevme, hayatı sevme ve sevginin tadını çıkarmaya' teşvik edildiği belirtildi.Dekan Yardımcısı Liang Guohui'nin açıklamasında şöyle denildi:Öğrencilere bahar tatili için günlük yazmak, kişisel gelişimi takip etmek ve seyahat videoları hazırlamak gibi ev ödevleri verildi.Yüksek öğretimdeki öğrenciler için bahar tatili, Çin'in doğum oranını artırmanın yollarını bulma girişimlerinden sadece birisi.Hükümet, doğum oranlarını artırmak için 20'den fazla öneride bulundu.Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) bu ayki yıllık toplantısında yapılan doğum oranını artırma önerileri, ikinci ve üçüncüden ziyade ilk çocuklarını büyüten ailelere sübvansiyonlardan ücretsiz kamu eğitiminin genişletilmesi ve doğurganlık tedavilerine erişimin iyileştirilmesine kadar uzanıyor. Ancak uzmanlar nüfusun düşüşünü yavaşlatmaktan daha fazlasının başarılamayacağı görüşünde. Yine de geçen yılki verilerin 60 yıldır ilk kez nüfusta düşüşü kayda geçirmesinin ardından, Çin'in yaşlanan ve azalan demografisini acilen ele alması ve bir dizi öneriyle ortaya çıkılması, uzmanlar nezdinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Pekin yönetimine, 1980- 2015 yılları arasındaki tek çocuk politikasıyla demografik açıdan kendi kuyusunu kazdığı eleştirileri yöneltiliyor. Yetkililer, sınırı 2021'de üçe çıkardı, ancak Kovid kapanmaları döneminde bile çiftler bebek sahibi olma konusunda isteksiz davrandı.Gençler, çocuk bakımı ve eğitiminin yüksek maliyetleri, düşük gelirler, zayıf sosyal güvenlik ağı ve cinsiyet eşitsizliklerini çocuk yapmaktan caydırıcı etkenler olarak sıralıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230222/cinde-dogum-oranlarini-artirmak-icin-30-gun-ucretli-evlilik-izni-1067359670.html
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çin, nüfus, doğum, doğum oranı, çocuk, yüksek öğrenim, yükseköğretim, üniversite, meslek yüksekokulu, öğrenci, bahar, tatil
çin, nüfus, doğum, doğum oranı, çocuk, yüksek öğrenim, yükseköğretim, üniversite, meslek yüksekokulu, öğrenci, bahar, tatil

Nüfusun azalması nedeniyle etekleri tutuşan Çin'de yüksek okullardan 'baharda sevin-sevişin' tatili

14:29 03.04.2023 (güncellendi: 14:32 03.04.2023)
© İHA / ALEX PLAVEVSKIHayat tam olarak salgın öncesi normale dönmezken, orta ve yüksek riskli bölgelerdeki (en az 650 bin kişi) karantina uygulaması sürüyor. Öte yandan Şanghay’da koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından 1 Nisan itibariyle karantina uygulanması kararı alınmıştı.
Hayat tam olarak salgın öncesi normale dönmezken, orta ve yüksek riskli bölgelerdeki (en az 650 bin kişi) karantina uygulaması sürüyor. Öte yandan Şanghay’da koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından 1 Nisan itibariyle karantina uygulanması kararı alınmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© İHA / ALEX PLAVEVSKI
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Çin'de nüfusun azalmasıyla ilgili endişeler yüzünden hükümetin siyasi danışmanları doğum oranını artırmak için bir dizi tavsiyede bulunurken, bazı yüksek öğretim kurumları, bahar tatili uygulamasını gençleri sevmeye ve sevişmeye teşvik etmek için devreye soktu.
Çin'deki 9 yüksek öğretim kurumu, öğrencilerine nisan ayında 'aşık olmaları' için bir hafta izin verdiğini duyurdu. İlk açıklama 21 Mart'ta Fan Mei Eğitim Grubu tarafından yönetilen 9 kurumdan biri olan ve sivil havacılık için uçuş eğitimi veren Mianyang Uçuş Meslek Yüksekokulu'ndan geldi. Uçuş öğrencileri 'romantizm' amaçlı bahar tatiline çıkarıldı.
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1-7 Nisan arası verilen izinle öğrencilerin 'bahar tatilinin tadını çıkararak doğayı sevme, hayatı sevme ve sevginin tadını çıkarmaya' teşvik edildiği belirtildi.
Dekan Yardımcısı Liang Guohui'nin açıklamasında şöyle denildi:

Umarım öğrenciler gidip yeşil suları ve yeşil dağları görebilir ve baharın nefesini hissedebilirler. Bu sadece öğrencilerin ufkunu genişletmekle ve duygularını geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda sınıftaki öğretim içeriğini zenginleştirecek ve derinleştirecektir.

Öğrencilere bahar tatili için günlük yazmak, kişisel gelişimi takip etmek ve seyahat videoları hazırlamak gibi ev ödevleri verildi.
Yüksek öğretimdeki öğrenciler için bahar tatili, Çin'in doğum oranını artırmanın yollarını bulma girişimlerinden sadece birisi.
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Hükümet, doğum oranlarını artırmak için 20'den fazla öneride bulundu.
Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) bu ayki yıllık toplantısında yapılan doğum oranını artırma önerileri, ikinci ve üçüncüden ziyade ilk çocuklarını büyüten ailelere sübvansiyonlardan ücretsiz kamu eğitiminin genişletilmesi ve doğurganlık tedavilerine erişimin iyileştirilmesine kadar uzanıyor.
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Ancak uzmanlar nüfusun düşüşünü yavaşlatmaktan daha fazlasının başarılamayacağı görüşünde.
Yine de geçen yılki verilerin 60 yıldır ilk kez nüfusta düşüşü kayda geçirmesinin ardından, Çin'in yaşlanan ve azalan demografisini acilen ele alması ve bir dizi öneriyle ortaya çıkılması, uzmanlar nezdinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.
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