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https://sputniknews.com.tr/20230222/cinde-dogum-oranlarini-artirmak-icin-30-gun-ucretli-evlilik-izni-1067359670.html
Çin'de doğum oranlarını artırmak için 30 gün ücretli 'evlilik izni'
Çin'de doğum oranlarını artırmak için 30 gün ücretli 'evlilik izni'
Çin'in bazı eyaletlerinde evliliği teşvik etmek ve düşen doğum oranını yükseltmek amacıyla yeni evlenen çiftlere 30 gün ücretli izin hakkı tanındığı açıklandı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T10:13+0300
2023-02-22T10:14+0300
dünya
çin
çocuk
doğum
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Çin Komünist Partisi yayın organı Halkın Sağlığı'nda yer bulan bilgilendirmede bazı Çin eyaletlerinin evliliği teşvik etmek ve düşen doğum oranını yükseltmek amacıyla yeni evlenen gençlere 30 gün ücretli izin verdiği belirtildi.Çin'de asgari ücretli evlilik izni 3 gün, ancak eyaletler artık izin günlerinin sayısını kendileri belirleyebiliyor.Ülkenin kuzeybatısındaki Gansu ve kömür üretilen Shanxi eyaleti, 30 gün evlilik izni verirken Şanghay 10 ve Sichuan da sadece 3 gün veriyor.Güneybatı Finans ve Ekonomi Üniversitesi Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü dekanı Yang Haiyang, yaptığı açıklamada "Evlilik izninin uzatılması doğurganlık oranını artırmanın etkili yollarından biri" ifadelerini kullandı."Evlilik izninin uzatılması daha çok ekonomik gelişmenin nispeten yavaş olduğu bazı il ve ilçelerde söz konusu" diyen Yang, hem işgücünün artırılması hem de tüketimin canlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.Yang, ayrıca konut sübvansiyonları ve erkekler için ücretli babalık izni de dahil bir dizi destekleyici tedbirlere hala ihtiyaç olduğunu kaydetti.Ülke nüfusu 60 yıldan bu yana ilk kez azaldıResmi verilere göre Çin'in nüfusu 60 yıldan bu yana ilk kez geçen yıl azaldı. Düşüşün uzun süre devam etmesi bekleniyor.Geçen yıl Çin, bin kişi başına 6.77 doğumla şimdiye kadarki en düşük doğum oranını kaydetmişti.Bu azalmanın en büyük sebeplerinden biri, 1980 ile 2015 yılları arasında uygulanan 'tek çocuk' politikasının ve eğitim maliyetlerindeki artışın pek çok insanı birden fazla çocuk sahibi olmaktan, hatta çocuk sahibi olmaktan vazgeçirmesinin sonucu olarak öne çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/cin-ekonomisi-gecen-yil-1976dan-bu-yana-en-dusuk-2-yillik-buyume-oranini-kaydetti-1065817716.html
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çin, çocuk, doğum, evlilik
çin, çocuk, doğum, evlilik

Çin'de doğum oranlarını artırmak için 30 gün ücretli 'evlilik izni'

10:13 22.02.2023 (güncellendi: 10:14 22.02.2023)
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE Hong Kong - Çift - Gelin damat
Hong Kong - Çift - Gelin damat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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Çin'in bazı eyaletlerinde evliliği teşvik etmek ve düşen doğum oranını yükseltmek amacıyla yeni evlenen çiftlere 30 gün ücretli izin hakkı tanındığı açıklandı.
Çin Komünist Partisi yayın organı Halkın Sağlığı'nda yer bulan bilgilendirmede bazı Çin eyaletlerinin evliliği teşvik etmek ve düşen doğum oranını yükseltmek amacıyla yeni evlenen gençlere 30 gün ücretli izin verdiği belirtildi.
Çin'de asgari ücretli evlilik izni 3 gün, ancak eyaletler artık izin günlerinin sayısını kendileri belirleyebiliyor.
Ülkenin kuzeybatısındaki Gansu ve kömür üretilen Shanxi eyaleti, 30 gün evlilik izni verirken Şanghay 10 ve Sichuan da sadece 3 gün veriyor.
Güneybatı Finans ve Ekonomi Üniversitesi Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü dekanı Yang Haiyang, yaptığı açıklamada "Evlilik izninin uzatılması doğurganlık oranını artırmanın etkili yollarından biri" ifadelerini kullandı.
"Evlilik izninin uzatılması daha çok ekonomik gelişmenin nispeten yavaş olduğu bazı il ve ilçelerde söz konusu" diyen Yang, hem işgücünün artırılması hem de tüketimin canlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Yang, ayrıca konut sübvansiyonları ve erkekler için ücretli babalık izni de dahil bir dizi destekleyici tedbirlere hala ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ülke nüfusu 60 yıldan bu yana ilk kez azaldı

Resmi verilere göre Çin'in nüfusu 60 yıldan bu yana ilk kez geçen yıl azaldı. Düşüşün uzun süre devam etmesi bekleniyor.
Geçen yıl Çin, bin kişi başına 6.77 doğumla şimdiye kadarki en düşük doğum oranını kaydetmişti.
Bu azalmanın en büyük sebeplerinden biri, 1980 ile 2015 yılları arasında uygulanan 'tek çocuk' politikasının ve eğitim maliyetlerindeki artışın pek çok insanı birden fazla çocuk sahibi olmaktan, hatta çocuk sahibi olmaktan vazgeçirmesinin sonucu olarak öne çıkıyor.
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