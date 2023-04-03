https://sputniknews.com.tr/20230403/kemer-takmayan-off-road-surucusu-takla-atan-aractan-firladi-1069101780.html
Kemer takmayan off-road sürücüsü takla atan araçtan fırladı
Kemer takmayan off-road sürücüsü takla atan araçtan fırladı
Artvin’in Borçka ilçesinde ormanlık arazide meydana gelen kazada off-road yapan araç takla attı. Devrilen araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T13:13+0300
2023-04-03T13:13+0300
2023-04-03T13:31+0300
türkiye
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off-road
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Artvin'de, arazili araçlarıyla ormanlık alanda mini gösteri yapan bir grup, karla kaplı dik yamaçtan çıkmaya çalıştılar. Zorlu parkuru tırmanmaya çalışan Off-road tutkunu Serdar Merttürk ve İnanç Tatar zirveye çıktığı sırada, sürücü aracının hakimiyetini kaybedince aracı devrilerek taklalar attı. Taklalar atan aracın içinde bulunan İnanç Tatar, aracın kapısı açılınca önce araçtan fırladı daha sonra taklalar atarak üzerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230403/bosanma-asamasindayken-esinin-sevgilisini-oldurdu-1069089662.html
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türkiye, artvin, off-road
Kemer takmayan off-road sürücüsü takla atan araçtan fırladı
13:13 03.04.2023 (güncellendi: 13:31 03.04.2023) Abone ol
Artvin’in Borçka ilçesinde ormanlık arazide meydana gelen kazada off-road yapan araç takla attı. Devrilen araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Artvin'de, arazili araçlarıyla ormanlık alanda mini gösteri yapan bir grup, karla kaplı dik yamaçtan çıkmaya çalıştılar.
Zorlu parkuru tırmanmaya çalışan Off-road tutkunu Serdar Merttürk ve İnanç Tatar zirveye çıktığı sırada, sürücü aracının hakimiyetini kaybedince aracı devrilerek taklalar attı. Taklalar atan aracın içinde bulunan İnanç Tatar, aracın kapısı açılınca önce araçtan fırladı daha sonra taklalar atarak üzerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.