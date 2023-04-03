https://sputniknews.com.tr/20230403/bosanma-asamasindayken-esinin-sevgilisini-oldurdu-1069089662.html

Boşanma aşamasındayken eşinin sevgilisini öldürdü

Boşanma aşamasındayken eşinin sevgilisini öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T10:38+0300

2023-04-03T10:38+0300

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türkiye

cinayet

boşanma

eş

sevgili

karabük

zonguldak

polis

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Gece saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde iddialara göre Neriman K. bir süre önce eşi Mustafa K.'ya boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşti. Sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen de Neriman K. ile yaşamaya başladı. Mustafa K., iki oğlu ve yanlarına ismi öğrenilemeyen bir kişiyi daha alarak Karabük'ten Çaycuma ilçesine geldi. Neriman K., kardeşi ve sevgilisinin yaşadığı eve camdan içeriye giren Mustafa K. Yaşar Esen'i üç yerinden bıçakladı. Olay sonrası dört şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.Neriman K.'nın durumu jandarma ve acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler köye geldi. İlk müdahalesi yapılan Yaşar Esen, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde delil toplarken Yaşar Esen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Olay sonrası kaçan Mustafa K., iki çocuğu ve ismi öğrenilemeyen şüpheli jandarmanın titiz çalışması sonucu Karabük'te yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230329/nazmi-arikan-cinayeti-davasinda-karar-aciklandi-1068913150.html

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cinayet, boşanma, eş, sevgili, karabük, zonguldak, polis