https://sputniknews.com.tr/20230403/kapi-kolu-elleme-bagimlisi-5-yil-araclara-dokunmama-cezasi-bitince-tekrar-arabalara-dadandi-1069107558.html

Kapı kolu elleme 'bağımlısı', 5 yıl araçlara dokunmama cezası bitince tekrar arabalara dadandı

Kapı kolu elleme 'bağımlısı', 5 yıl araçlara dokunmama cezası bitince tekrar arabalara dadandı

İngiltere'de araba kapılarını deneme 'bağımlısı' olduğu belirtilen zanlı, 5 yıllık hiçbir araca dokunmama cezası bitince tekrar arabalara dadandı. 44 yaşındaki... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T15:13+0300

2023-04-03T15:13+0300

2023-04-03T15:20+0300

dünya

araba

bağımlılık

kapı

ceza

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İngiltere'nin Peterborough kentinde bir adamın araba kapılarını açmayı denediğine dair görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.Zanlının izini süren ekipler, şahsın Pennington'da yaşayan 44 yaşındaki Paul Priestley olduğunu tespit etti. Priestly, çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı ve 27 Mart'ta tutuklandı.2018'de Priestley'e, gözetimsiz arabalara izinsiz dokunma veya girme konusunda 5 yıl boyunca araçlara dokunmama cezası verilmişti.Avukatı, Priestley'nin araba kapı kollarını denemeye 'bağımlı' olduğunu söyledi. Sanığın, hakkındaki 5 yıllık ceza bitince tekrar suç işlediği görüldü. Priestley, bir araca müdahale ettiğini, esrar bulundurduğunu ve halka açık alanda bıçak bulundurduğunu kabul ettikten sonra 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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araba, bağımlılık, kapı, ceza