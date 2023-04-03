https://sputniknews.com.tr/20230403/kapi-kolu-elleme-bagimlisi-5-yil-araclara-dokunmama-cezasi-bitince-tekrar-arabalara-dadandi-1069107558.html
Kapı kolu elleme 'bağımlısı', 5 yıl araçlara dokunmama cezası bitince tekrar arabalara dadandı
Kapı kolu elleme 'bağımlısı', 5 yıl araçlara dokunmama cezası bitince tekrar arabalara dadandı
İngiltere'de araba kapılarını deneme 'bağımlısı' olduğu belirtilen zanlı, 5 yıllık hiçbir araca dokunmama cezası bitince tekrar arabalara dadandı. 44 yaşındaki... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T15:13+0300
2023-04-03T15:13+0300
2023-04-03T15:20+0300
dünya
araba
bağımlılık
kapı
ceza
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İngiltere'nin Peterborough kentinde bir adamın araba kapılarını açmayı denediğine dair görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.Zanlının izini süren ekipler, şahsın Pennington'da yaşayan 44 yaşındaki Paul Priestley olduğunu tespit etti. Priestly, çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı ve 27 Mart'ta tutuklandı.2018'de Priestley'e, gözetimsiz arabalara izinsiz dokunma veya girme konusunda 5 yıl boyunca araçlara dokunmama cezası verilmişti.Avukatı, Priestley'nin araba kapı kollarını denemeye 'bağımlı' olduğunu söyledi. Sanığın, hakkındaki 5 yıllık ceza bitince tekrar suç işlediği görüldü. Priestley, bir araca müdahale ettiğini, esrar bulundurduğunu ve halka açık alanda bıçak bulundurduğunu kabul ettikten sonra 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/nufusun-azalmasi-nedeniyle-etekleri-tutusan-cindeki-yuksek-okullarda-baharda-sevin-sevisin-tatili-1069105794.html
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araba, bağımlılık, kapı, ceza
araba, bağımlılık, kapı, ceza
Kapı kolu elleme 'bağımlısı', 5 yıl araçlara dokunmama cezası bitince tekrar arabalara dadandı
15:13 03.04.2023 (güncellendi: 15:20 03.04.2023) Abone ol
İngiltere'de araba kapılarını deneme 'bağımlısı' olduğu belirtilen zanlı, 5 yıllık hiçbir araca dokunmama cezası bitince tekrar arabalara dadandı. 44 yaşındaki şahıs bu sefer 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere'nin Peterborough kentinde bir adamın araba kapılarını açmayı denediğine dair görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
Zanlının izini süren ekipler, şahsın Pennington'da yaşayan 44 yaşındaki Paul Priestley olduğunu tespit etti. Priestly, çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı ve 27 Mart'ta tutuklandı.
2018'de Priestley'e, gözetimsiz arabalara izinsiz dokunma veya girme konusunda 5 yıl boyunca araçlara dokunmama cezası verilmişti.
Avukatı, Priestley'nin araba kapı kollarını denemeye 'bağımlı' olduğunu söyledi.
Sanığın, hakkındaki 5 yıllık ceza bitince tekrar suç işlediği görüldü.
Priestley, bir araca müdahale ettiğini, esrar bulundurduğunu ve halka açık alanda bıçak bulundurduğunu kabul ettikten sonra 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.