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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/japonya-rus-petrolunu-varil-basina-60-dolarlik-tavan-fiyatin-uzerinde-satin-aliyor-1069094086.html
Japonya, Rus petrolünü varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın üzerinde satın alıyor
Japonya, Rus petrolünü varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın üzerinde satın alıyor
ABD'nin tavan fiyat dayatmasında eylül ayına kadar istisna tanımasıyla Japonya'nın bu yılın ilk iki ayında varili yaklaşık 70 dolardan yaklaşık 748 bin varil... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T11:39+0300
2023-04-03T11:39+0300
nahodka
ukrayna krizi
japonya
rusya
g7
ham petrol
varil
denizyolu
tavan fiyat
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Moskova, ABD ile AB'nin deniz yoluyla taşınan Rusya menşeli petrol ürünleri için tavan fiyat dayatmasını kabul eden ülke ve şirketlere petrol satışını reddederken, bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri, hiç fosil yakıt kaynağı olmayan ve enerji ihtiyaçlarını ithalatla karşılayan Japonya oldu. Sonunda ABD'nin istisnaya izin vermesiyle Batılı müttefiklerinden ayrışan Japonya, Rus ham petrolünü varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın üzerinde satın almaya başladı.Japonya'nın da üyesi olduğu G7, AB ve Avustralya, Ukrayna'ya özel harekat düzenleyen Rusya'nın petrol satışından elde ettiği geliri azaltmak gerekçesiyle Aralık 2022'de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı.Kremlin'in kesinkes reddettiği tavan fiyat uygulaması üzerinden ABD, müttefiklerinin Rus ham petrolünü ithal etmesine izin verirken, nakliye, sigorta ve reasürans şirketlerinin tavan fiyattan daha düşük fiyata satılmadığı sürece dünya çapında Rus ham petrolü kargolarına işlem yapması yasaklandı.Fox News'un haberine göre sonunda Tavan Fiyat Koalisyonu, Japonya'ya eylül ayına kadar bir istisna tanıdı. Ve bu yılın ilk iki ayında Japonya, varili yaklaşık 70 dolardan yaklaşık 748 bin varil Rus ham petrolü satın aldı.Enerjide ithalata bağımlı olan ve G7 içinde Ukrayna'ya öldürücü silah sağlamayan tek üye ülke konumunda bulunan Japonya'nın 2017'de enerji kullanımının yüzde 40'ı petrole dayanıyordu, ama zamanla ham petrol ithalatı azalarak 2020'de rafine ürünler hariç günde 2.15 milyon varile indi.
nahodka
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nahodka, japonya, rusya, g7, ham petrol, varil, denizyolu, tavan fiyat
nahodka, japonya, rusya, g7, ham petrol, varil, denizyolu, tavan fiyat

Japonya, Rus petrolünü varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın üzerinde satın alıyor

11:39 03.04.2023
© Sputnik / Александр ГальперинRus gemisi
Rus gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© Sputnik / Александр Гальперин
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ABD'nin tavan fiyat dayatmasında eylül ayına kadar istisna tanımasıyla Japonya'nın bu yılın ilk iki ayında varili yaklaşık 70 dolardan yaklaşık 748 bin varil Rus ham petrolü satın aldığı belirtildi.
Moskova, ABD ile AB'nin deniz yoluyla taşınan Rusya menşeli petrol ürünleri için tavan fiyat dayatmasını kabul eden ülke ve şirketlere petrol satışını reddederken, bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri, hiç fosil yakıt kaynağı olmayan ve enerji ihtiyaçlarını ithalatla karşılayan Japonya oldu. Sonunda ABD'nin istisnaya izin vermesiyle Batılı müttefiklerinden ayrışan Japonya, Rus ham petrolünü varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın üzerinde satın almaya başladı.
Japonya'nın da üyesi olduğu G7, AB ve Avustralya, Ukrayna'ya özel harekat düzenleyen Rusya'nın petrol satışından elde ettiği geliri azaltmak gerekçesiyle Aralık 2022'de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı.
Kremlin'in kesinkes reddettiği tavan fiyat uygulaması üzerinden ABD, müttefiklerinin Rus ham petrolünü ithal etmesine izin verirken, nakliye, sigorta ve reasürans şirketlerinin tavan fiyattan daha düşük fiyata satılmadığı sürece dünya çapında Rus ham petrolü kargolarına işlem yapması yasaklandı.
Fox News'un haberine göre sonunda Tavan Fiyat Koalisyonu, Japonya'ya eylül ayına kadar bir istisna tanıdı. Ve bu yılın ilk iki ayında Japonya, varili yaklaşık 70 dolardan yaklaşık 748 bin varil Rus ham petrolü satın aldı.
Enerjide ithalata bağımlı olan ve G7 içinde Ukrayna'ya öldürücü silah sağlamayan tek üye ülke konumunda bulunan Japonya'nın 2017'de enerji kullanımının yüzde 40'ı petrole dayanıyordu, ama zamanla ham petrol ithalatı azalarak 2020'de rafine ürünler hariç günde 2.15 milyon varile indi.
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