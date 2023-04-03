https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulda-yasam-maliyeti-31-bin-700-tlyi-asti-1069107446.html
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar oldu?
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar oldu?
İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31 bin 788 lira olarak hesaplandı. Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T14:45+0300
2023-04-03T14:45+0300
2023-04-03T15:03+0300
ekonomi
istanbul
yaşam
maliyet
et
artış
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İstanbul Planlama Ajansı’nın gerçekleştirdiği 'İstanbul’da Yaşam Maliyeti' araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen senenin aynı ayına göre yüzde 86.14 arttı. İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31 bin 788 lira olarak hesaplandı.Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı görüldü.Mart ayı değişim oranlarına göre İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 86.14 olarak gerçekleşti.Mart ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 31 bin 788 lira olarak ölçüldü. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.225 lira arttı.Mart ayında geçtiğimiz aya göre en çarpıcı fiyat değişimlerinden biri yüzde 20 artışla et (kuşbaşı) olduğu görüldü. Yaşam maliyetini oluşturan ürünler arasında hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin aylık fiyat değişim oranlarını aşağıdaki gibi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbulda-yasam-maliyeti-yuzde-112-artti-27-bin-tlyi-asti-1066589371.html
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istanbul, yaşam, maliyet, et, artış
istanbul, yaşam, maliyet, et, artış
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar oldu?
14:45 03.04.2023 (güncellendi: 15:03 03.04.2023) Abone ol
İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31 bin 788 lira olarak hesaplandı. Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı görüldü.
İstanbul Planlama Ajansı’nın gerçekleştirdiği 'İstanbul’da Yaşam Maliyeti' araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen senenin aynı ayına göre yüzde 86.14 arttı. İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31 bin 788 lira olarak hesaplandı.
Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Mart ayı değişim oranlarına göre İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 86.14 olarak gerçekleşti.
Mart ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 31 bin 788 lira olarak ölçüldü. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.225 lira arttı.
Mart ayında geçtiğimiz aya göre en çarpıcı fiyat değişimlerinden biri yüzde 20 artışla et (kuşbaşı) olduğu görüldü. Yaşam maliyetini oluşturan ürünler arasında hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin aylık fiyat değişim oranlarını aşağıdaki gibi paylaşıldı.