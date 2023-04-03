https://sputniknews.com.tr/20230403/iranda-zorunlu-basortusu-kuralina-uymayan-ogrencilere-egitim-verilmeyecek-1069112121.html
İran'da zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrencilere eğitim verilmeyecek
İran'da zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrencilere eğitim verilmeyecek
İran'da üniversiteler ve ortaöğrenim okullarında zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrenciler eğitim alamayacak. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T16:13+0300
2023-04-03T16:13+0300
2023-04-03T16:17+0300
dünya
iran
başörtüsü
eğitim
yasak
milli eğitim bakanlığı
ortadoğu
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İran medyasına göre, ülkede yükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı başörtüsüz eğitim alınamayacağına ilişkin ayrı ayrı duyuru yayımladı.Her iki bakanlığın duyurusunda, örtünme kanununa riayet etmeyen öğrencilerin eğitimden yararlanamayacakları ifade edildi.İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğuİran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/iranda-basortusuz-kadinlara-yonelik-yogurtlu-saldiriya-tutuklama-karari-1069055742.html
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iran, başörtüsü, eğitim, yasak, milli eğitim bakanlığı, ortadoğu
iran, başörtüsü, eğitim, yasak, milli eğitim bakanlığı, ortadoğu
İran'da zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrencilere eğitim verilmeyecek
16:13 03.04.2023 (güncellendi: 16:17 03.04.2023) Abone ol
İran'da üniversiteler ve ortaöğrenim okullarında zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrenciler eğitim alamayacak.
İran medyasına göre, ülkede yükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı başörtüsüz eğitim alınamayacağına ilişkin ayrı ayrı duyuru yayımladı.
Her iki bakanlığın duyurusunda, örtünme kanununa riayet etmeyen öğrencilerin eğitimden yararlanamayacakları ifade edildi.
İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu
İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.
Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.
Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.
Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olduklarını ifade eden muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.