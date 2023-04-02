https://sputniknews.com.tr/20230402/iranda-basortusuz-kadinlara-yonelik-yogurtlu-saldiriya-tutuklama-karari-1069055742.html

İran’da başörtüsüz kadınlara yönelik yoğurtlu saldırıya tutuklama kararı

İran’da başörtüsüz kadınlara yönelik yoğurtlu saldırıya tutuklama kararı

İran’da süt ürünleri marketinde eline aldığı yoğurt kabını başörtüsüz oldukları gerekçesiyle kadınların başlarına döken saldırgan hakkında tutuklama kararı... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T10:36+0300

2023-04-02T10:36+0300

2023-04-02T10:42+0300

iran

başörtüsü

ibrahim reisi

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İran’da geçen yıl eylül ayında 22 yaşındaki İranlı Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından ülke çapında protestolar başladı ve birçok kadın zorunlu başörtüsü yasasına itiraz ederek başörtüsüz bir şekilde sokağa çıkmaya başladı. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ülke gündemine düştü. Görüntüde, İran’ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kentinde bulunan bir süt ürünleri marketinde İranlı bir adamın başörtüsüz oldukları gerekçesiyle iki kadın ile tartıştığı ve tartışmanın büyümesi ardından da eline aldığı yoğurt kabını kadınların başlarına döktüğü görüldü. Büyük yankı bulan olayın ardından ise saldırgan hakkında tutuklama kararı verildi. İran medyasında yer alan haberde, Razavi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kenti savcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırgan hakkında tutuklama kararı alındığı belirtilerek, “Başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle iki kadına uygun olmayan bir şekilde müdahale ederek saldıran kişi hakkında tutuklanma kararı alındı” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan savcılık, saldırgan hakkında, 'kamu düzenini bozmak' ve saldırıya uğrayan iki kadın hakkında ise 'toplum içerisinde başörtüsü kuralına uymama' suçundan soruşturma açıldığı belirtildi. Ayrıca başörtüsü takmayan iki kadına hizmet veren market sahibine ise uyarı verildiği aktarıldı. İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın başörtüsüz kadınlara müdahale şeklinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Böyle bir müdahale yöntemi doğru değildir. Ancak kadınların başörtülerini takmamaları da suç kapsamına girmektedir” ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Reisi: Başörtüsü takmayanlar ikna edilmeli İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran’da düzenlenen iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, başörtüsünün dini ve yasal zorunluluk olduğunu belirterek, “Bazıları bu inancı paylaşmayabilir. Bu nedenle kültürel ve dini merkezler ikna yöntemi için kullanılmalı. Başörtüsü takmayanlar ikna edilmeli. Elbette başörtüsü yasal zorunluluk olduğu için toplumun tüm kesimi bu kurala riayet etmelidir” ifadelerini kullandı.

iran

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iran, başörtüsü, ibrahim reisi