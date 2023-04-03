https://sputniknews.com.tr/20230403/imamoglu-4-yilda-onlarin-25-yilinin-ustune-ciktik-1069109128.html

İmamoğlu: 4 yılda onların 25 yılının üstüne çıktık

İmamoğlu: 4 yılda onların 25 yılının üstüne çıktık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " İstanbul'a hizmet etmek yerine, Turist Ömer misal dolaşıyorlar"... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T15:10+0300

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2023-04-03T15:10+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

ibb

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

hizmet

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik, "Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar ama şu an hiçbir vaatlerini yerine getiremiyorlar. Bizim projelerimizi de rafa kaldırdılar ya da yarım bıraktılar. İstanbul'a hizmet etmek yerine, Turist Ömer misal dolaşıyorlar” sözlerine yanıt verdi. “İkinci sözü de ciddiye almayacağım bir söz. Onu da cevaplamıyorum” diyen İmamoğlu, gerçekleştirdikleri icraatları sıraladıktan sonra, “Allah'a şükür, ‘100’ demişsek, yüz vaatte bulunmuşsak, Allah şahittir ki ki, en az 75-80’inin hayata geçirdik. Evet; eksiklerimiz olabilir. Ama dördüncü yılımızdayız. İlerleyen yıllarda, bunları da gideririz. Üzüntüm şu: Kendi 25 yıllarıyla, hâlâ benim 4 yılımı bir tutup, eşitliyor ve ona göre yarıştırıyorlar. Bu da güzel bir şey. 4 yılda, onların 25 yılının üstüne çıkan bir kabiliyeti ve çalışkanlığı ortaya koyduk. Ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

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ekrem imamoğlu, ibb, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hizmet