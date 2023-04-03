https://sputniknews.com.tr/20230403/imamoglu-4-yilda-onlarin-25-yilinin-ustune-ciktik-1069109128.html
İmamoğlu: 4 yılda onların 25 yılının üstüne çıktık
İmamoğlu: 4 yılda onların 25 yılının üstüne çıktık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " İstanbul'a hizmet etmek yerine, Turist Ömer misal dolaşıyorlar"... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T15:10+0300
2023-04-03T15:10+0300
2023-04-03T15:10+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
ibb
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
hizmet
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik, "Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar ama şu an hiçbir vaatlerini yerine getiremiyorlar. Bizim projelerimizi de rafa kaldırdılar ya da yarım bıraktılar. İstanbul'a hizmet etmek yerine, Turist Ömer misal dolaşıyorlar” sözlerine yanıt verdi. “İkinci sözü de ciddiye almayacağım bir söz. Onu da cevaplamıyorum” diyen İmamoğlu, gerçekleştirdikleri icraatları sıraladıktan sonra, “Allah'a şükür, ‘100’ demişsek, yüz vaatte bulunmuşsak, Allah şahittir ki ki, en az 75-80’inin hayata geçirdik. Evet; eksiklerimiz olabilir. Ama dördüncü yılımızdayız. İlerleyen yıllarda, bunları da gideririz. Üzüntüm şu: Kendi 25 yıllarıyla, hâlâ benim 4 yılımı bir tutup, eşitliyor ve ona göre yarıştırıyorlar. Bu da güzel bir şey. 4 yılda, onların 25 yılının üstüne çıkan bir kabiliyeti ve çalışkanlığı ortaya koyduk. Ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/kilicdaroglu-yerdeki-seccadeyi-gormedim-simdi-o-kare-uzerinden-operasyon-yapiyorlar-1069043683.html
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ekrem imamoğlu, ibb, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hizmet
ekrem imamoğlu, ibb, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hizmet
İmamoğlu: 4 yılda onların 25 yılının üstüne çıktık
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " İstanbul'a hizmet etmek yerine, Turist Ömer misal dolaşıyorlar" sözlerine yanıt olarak "4 yılda, onların 25 yılının üstüne çıkan bir kabiliyeti ve çalışkanlığı ortaya koyduk. Ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik, "Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar ama şu an hiçbir vaatlerini yerine getiremiyorlar. Bizim projelerimizi de rafa kaldırdılar ya da yarım bıraktılar. İstanbul'a hizmet etmek yerine, Turist Ömer misal dolaşıyorlar” sözlerine yanıt verdi.
“İkinci sözü de ciddiye almayacağım bir söz. Onu da cevaplamıyorum” diyen İmamoğlu, gerçekleştirdikleri icraatları sıraladıktan sonra, “Allah'a şükür, ‘100’ demişsek, yüz vaatte bulunmuşsak, Allah şahittir ki ki, en az 75-80’inin hayata geçirdik. Evet; eksiklerimiz olabilir. Ama dördüncü yılımızdayız. İlerleyen yıllarda, bunları da gideririz. Üzüntüm şu: Kendi 25 yıllarıyla, hâlâ benim 4 yılımı bir tutup, eşitliyor ve ona göre yarıştırıyorlar. Bu da güzel bir şey. 4 yılda, onların 25 yılının üstüne çıkan bir kabiliyeti ve çalışkanlığı ortaya koyduk. Ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.