https://sputniknews.com.tr/20230403/iki-yunan-bakan-hataya-gidiyor--1069098273.html

İki Yunan bakan Hatay'a gidiyor

İki Yunan bakan Hatay'a gidiyor

Türk-Yunan ilişkilerinde, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinden sonra başlayan yeni yakınlaşma dönemi çerçevesinde iki Yunan bakan Türkiye'yi ziyareti... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T12:31+0300

2023-04-03T12:31+0300

2023-04-03T12:32+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yunanistan

hatay

hulusi akar

süleyman soylu

savunma bakanı

göç

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ile Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, yarın Milli Savunma ve İçişleri bakanları Hulusi Akar ile Süleyman Soylu ile birlikte Hatay’ı ziyaret edecek. CNN Türk'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre gerek Panayiotopulos, gerekse Mitarakis bu ziyaret öncesi sıcak mesajlar verdi. Panayiotopulos, Mega televizyonuna “Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin yumuşadığı, retorik düzeyde de, sahada da apaçık görünüyor. Biz, bu yeni ortamın kalıcı olmasını arzuluyoruz. Bu ortamı, fırsat olarak görmeliyiz' dedi. Yunan Savunma Bakanı demecinde ayrıca şunları söyledi: "Türkiye’ye, Akar ile tüm anlaşmazlıklarımızı çözmeye gitmiyorum. Türkiye’deki depremler gibi doğa felaketlerinin, trajedilerin, stratejik rekabetlerden daha büyük önem taşıdıklarını, ayrıca aynı zamanda, gerginliklerin giderilmesine de vesile olabileceklerine ilişkin bir mesaj vermek için gidiyorum. Türk hükümeti için zor bir dönem. Seçim öncesi dönemde, hem deprem felaketinin yol açtığı zararları nasıl telafi edeceğine ilişkin projelerini anlatmak hem de çok kısa bir sürede somut neticeler alındığını göstermek zorunda.” Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ise Skai televizyonuna, “Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması önemli. Komşumuzla bir barış köprüsü oluşturulması çabası çerçevesinde, Panayiotopulos ile birlikte deprem bölgesine gidiyorum. Orada Akar ve Soylu ile görüşeceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230330/yunanistan-savunma-bakani-turkiyeye-geliyor-1068957098.html

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yunanistan, hatay, hulusi akar, süleyman soylu, savunma bakanı, göç