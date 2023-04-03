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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/iki-yunan-bakan-hataya-gidiyor--1069098273.html
İki Yunan bakan Hatay'a gidiyor
İki Yunan bakan Hatay'a gidiyor
Türk-Yunan ilişkilerinde, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinden sonra başlayan yeni yakınlaşma dönemi çerçevesinde iki Yunan bakan Türkiye'yi ziyareti... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T12:31+0300
2023-04-03T12:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yunanistan
hatay
hulusi akar
süleyman soylu
savunma bakanı
göç
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ile Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, yarın Milli Savunma ve İçişleri bakanları Hulusi Akar ile Süleyman Soylu ile birlikte Hatay’ı ziyaret edecek. CNN Türk'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre gerek Panayiotopulos, gerekse Mitarakis bu ziyaret öncesi sıcak mesajlar verdi. Panayiotopulos, Mega televizyonuna “Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin yumuşadığı, retorik düzeyde de, sahada da apaçık görünüyor. Biz, bu yeni ortamın kalıcı olmasını arzuluyoruz. Bu ortamı, fırsat olarak görmeliyiz' dedi. Yunan Savunma Bakanı demecinde ayrıca şunları söyledi: "Türkiye’ye, Akar ile tüm anlaşmazlıklarımızı çözmeye gitmiyorum. Türkiye’deki depremler gibi doğa felaketlerinin, trajedilerin, stratejik rekabetlerden daha büyük önem taşıdıklarını, ayrıca aynı zamanda, gerginliklerin giderilmesine de vesile olabileceklerine ilişkin bir mesaj vermek için gidiyorum. Türk hükümeti için zor bir dönem. Seçim öncesi dönemde, hem deprem felaketinin yol açtığı zararları nasıl telafi edeceğine ilişkin projelerini anlatmak hem de çok kısa bir sürede somut neticeler alındığını göstermek zorunda.” Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ise Skai televizyonuna, “Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması önemli. Komşumuzla bir barış köprüsü oluşturulması çabası çerçevesinde, Panayiotopulos ile birlikte deprem bölgesine gidiyorum. Orada Akar ve Soylu ile görüşeceğiz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/yunanistan-savunma-bakani-turkiyeye-geliyor-1068957098.html
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yunanistan, hatay, hulusi akar, süleyman soylu, savunma bakanı, göç
yunanistan, hatay, hulusi akar, süleyman soylu, savunma bakanı, göç

İki Yunan bakan Hatay'a gidiyor

12:31 03.04.2023 (güncellendi: 12:32 03.04.2023)
© AFP 2023 / BULENT KILICHatay
Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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Türk-Yunan ilişkilerinde, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinden sonra başlayan yeni yakınlaşma dönemi çerçevesinde iki Yunan bakan Türkiye'yi ziyareti edecek.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ile Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, yarın Milli Savunma ve İçişleri bakanları Hulusi Akar ile Süleyman Soylu ile birlikte Hatay’ı ziyaret edecek.
CNN Türk'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre gerek Panayiotopulos, gerekse Mitarakis bu ziyaret öncesi sıcak mesajlar verdi.
Panayiotopulos, Mega televizyonuna “Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin yumuşadığı, retorik düzeyde de, sahada da apaçık görünüyor. Biz, bu yeni ortamın kalıcı olmasını arzuluyoruz. Bu ortamı, fırsat olarak görmeliyiz' dedi.
Yunan Savunma Bakanı demecinde ayrıca şunları söyledi:
"Türkiye’ye, Akar ile tüm anlaşmazlıklarımızı çözmeye gitmiyorum. Türkiye’deki depremler gibi doğa felaketlerinin, trajedilerin, stratejik rekabetlerden daha büyük önem taşıdıklarını, ayrıca aynı zamanda, gerginliklerin giderilmesine de vesile olabileceklerine ilişkin bir mesaj vermek için gidiyorum.
Türk hükümeti için zor bir dönem. Seçim öncesi dönemde, hem deprem felaketinin yol açtığı zararları nasıl telafi edeceğine ilişkin projelerini anlatmak hem de çok kısa bir sürede somut neticeler alındığını göstermek zorunda.”
Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ise Skai televizyonuna, “Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması önemli. Komşumuzla bir barış köprüsü oluşturulması çabası çerçevesinde, Panayiotopulos ile birlikte deprem bölgesine gidiyorum. Orada Akar ve Soylu ile görüşeceğiz” dedi.
Nikolaos Panagiotopoulos - Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
DÜNYA
Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor
30 Mart, 14:51
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