https://sputniknews.com.tr/20230330/yunanistan-savunma-bakani-turkiyeye-geliyor-1068957098.html
Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T14:51+0300
2023-03-30T14:51+0300
2023-03-30T15:54+0300
dünya
hulusi akar
yunanistan
türkiye
nikolaos panagiotopoulos
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230322/turkiye-ile-yunanistan-arasindaki-dorduncu-pozitif-gundem-diyalogu-toplantisi-atinada-yapildi-1068614974.html
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hulusi akar, yunanistan, türkiye, nikolaos panagiotopoulos
hulusi akar, yunanistan, türkiye, nikolaos panagiotopoulos
Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor
14:51 30.03.2023 (güncellendi: 15:54 30.03.2023) Abone ol
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin vurduğu Hatay’ı ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.
Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.