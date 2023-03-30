https://sputniknews.com.tr/20230330/yunanistan-savunma-bakani-turkiyeye-geliyor-1068957098.html

Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Savunma Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T14:51+0300

2023-03-30T14:51+0300

2023-03-30T15:54+0300

dünya

hulusi akar

yunanistan

türkiye

nikolaos panagiotopoulos

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230322/turkiye-ile-yunanistan-arasindaki-dorduncu-pozitif-gundem-diyalogu-toplantisi-atinada-yapildi-1068614974.html

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hulusi akar, yunanistan, türkiye, nikolaos panagiotopoulos