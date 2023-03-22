https://sputniknews.com.tr/20230322/turkiye-ile-yunanistan-arasindaki-dorduncu-pozitif-gundem-diyalogu-toplantisi-atinada-yapildi-1068614974.html
Türkiye ile Yunanistan arasındaki dördüncü 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Ankara'da yapıldı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki dördüncü 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Ankara'da yapıldı
Türkiye ile Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki ‘Pozitif Gündem’ diyaloğu kapsamındaki çalışma toplantılarının dördüncüsü Ankara'da... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:17+0300
2023-03-22T14:17+0300
2023-03-22T14:19+0300
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toplantı
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile ekonomi ve ticaret alanlarındaki ‘Pozitif Gündem’ diyaloğu kapsamındaki çalışma toplantılarının dördüncüsünün bugün Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantıda Pozitif Gündem listesinde yer alan girişimcilik, turizm, enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon, denizcilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık ve çevre alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gibi 25 başlıkta kaydedilen ilerleme hakkında ayrıntılı bir güncelleme yapılmıştır. Birçok maddenin başarıyla sonuçlandırıldığı kaydedilmiştir" denildi.Listedeki diğer bazı maddelerde de tatmin edici ilerleme sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmeler, bir sonraki üst düzey toplantı sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için bir çerçeve oluşturmuştur. Söz konusu aktif ve devam eden süreçte elde edilen kayda değer ilerleme ışığında, iki taraf, Pozitif Gündem bağlamında ilave işbirliği konularının araştırılması hususunda mutabık kalmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/disisleri-bakani-cavusoglu-brukselde-yunan-mevkidasi-dendias-ile-gorustu-1068524254.html
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki dördüncü 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Ankara'da yapıldı
14:17 22.03.2023 (güncellendi: 14:19 22.03.2023) Abone ol
Türkiye ile Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki ‘Pozitif Gündem’ diyaloğu kapsamındaki çalışma toplantılarının dördüncüsü Ankara'da gerçekleşti. Toplantıya Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis katıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile ekonomi ve ticaret alanlarındaki ‘Pozitif Gündem’ diyaloğu kapsamındaki çalışma toplantılarının dördüncüsünün bugün Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantıda Pozitif Gündem listesinde yer alan girişimcilik, turizm, enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon, denizcilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık ve çevre alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gibi 25 başlıkta kaydedilen ilerleme hakkında ayrıntılı bir güncelleme yapılmıştır. Birçok maddenin başarıyla sonuçlandırıldığı kaydedilmiştir" denildi.
Listedeki diğer bazı maddelerde de tatmin edici ilerleme sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmeler, bir sonraki üst düzey toplantı sırasında imzalanabilecek ilgili anlaşmaların nihai hale getirilmesi için bir çerçeve oluşturmuştur. Söz konusu aktif ve devam eden süreçte elde edilen kayda değer ilerleme ışığında, iki taraf, Pozitif Gündem bağlamında ilave işbirliği konularının araştırılması hususunda mutabık kalmıştır" ifadelerine yer verildi.