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Emre Kocadağ: Beşiktaş'a operasyon çekilmek istendi
Emre Kocadağ: Beşiktaş'a operasyon çekilmek istendi
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, deplasmanda 10 kişiyle 4-2 kazandıkları Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimini eleştirdi. Kocadağ, "Beşiktaş'a karşı... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T07:03+0300
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yaşam
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
emre kocadağ
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübe bir operasyon çekildiğini savunarak, maçın hakemini ve Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) eleştirdi.Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, galibiyet için siyah-beyazlı takımı tebrik ederek, "Bu maçın öncesinde çok ilginç olay yaşandı. Sene başından beri uygulanan yapay zeka uygulaması rafa kaldırıldı. Bugün manuel zekayla buraya bir hakem atandı. Bu yapay zekanın sunulduğu dönemde federasyona gittiğimizde, en yüksek puanı alan hakemin o haftaki en zor maça atandığı anlatılmıştı. Sezonun en önemli maçlarından birinde yapay zekayı kullanmayıp manuel zeka tarafından atanan Halil Umut Meler ve VAR hakemi hiç değişmiyor. Bu hakemler her Beşiktaş maçında Beşiktaş aleyhine kararların vericileri oluyor. Yine şaşırtmadılar, bu hakemlerle bizi maça çıkardılar." diye konuştu.'Manuel zekaya gerekli cevabı verdik'TFF'nin ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçları ile ilgili aldığı kararın adaletli olmadığını savunan Kocadağ, siyah-beyazlı takıma operasyon çekildiğini düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:'Sporla ilgilenen kimsenin vicdanına uymayan bir karar'Federasyonunun ligden çekilen iki kulüp için aldığı kararı değiştirmesi gerektiğini söyleyen Kocadağ, sonuna kadar taleplerine devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230402/besiktas-deplasmanda-fenerbahceyi-4-2-maglup-etti-1069077936.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, emre kocadağ
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, emre kocadağ

Emre Kocadağ: Beşiktaş'a operasyon çekilmek istendi

07:03 03.04.2023
© İHABeşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© İHA
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, deplasmanda 10 kişiyle 4-2 kazandıkları Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimini eleştirdi. Kocadağ, "Beşiktaş'a karşı yapılmak istenen operasyonu oyuncularımızın mücadelesi geri çevirdi" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübe bir operasyon çekildiğini savunarak, maçın hakemini ve Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) eleştirdi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, galibiyet için siyah-beyazlı takımı tebrik ederek, "Bu maçın öncesinde çok ilginç olay yaşandı. Sene başından beri uygulanan yapay zeka uygulaması rafa kaldırıldı. Bugün manuel zekayla buraya bir hakem atandı. Bu yapay zekanın sunulduğu dönemde federasyona gittiğimizde, en yüksek puanı alan hakemin o haftaki en zor maça atandığı anlatılmıştı. Sezonun en önemli maçlarından birinde yapay zekayı kullanmayıp manuel zeka tarafından atanan Halil Umut Meler ve VAR hakemi hiç değişmiyor. Bu hakemler her Beşiktaş maçında Beşiktaş aleyhine kararların vericileri oluyor. Yine şaşırtmadılar, bu hakemlerle bizi maça çıkardılar." diye konuştu.

'Manuel zekaya gerekli cevabı verdik'

TFF'nin ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçları ile ilgili aldığı kararın adaletli olmadığını savunan Kocadağ, siyah-beyazlı takıma operasyon çekildiğini düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Beşiktaş'a karşı yapılmak istenen operasyonu oyuncularımızın mücadelesi geri çevirdi. Deprem nedeniyle liglerden çekilmek durumunda kalan takımların durumuyla ilgili bir karar alındı. Bu kararın adaletli olmadığını, kamuoyu vicdanına uymadığını birçok kez ifade ettik. Kulüpler Birliği'nde de bu konuşuldu. Bugün itibarıyla kamuoyu vicdanen adalet çağrısı yapıyor, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar adaletli bir karar değil. Bugün bizim için iyi bitti ama maçta yaşananları, verilen penaltıyı, verilmeyen ikinci sarı kartları herkes gördü.
"Bir el, 'Beşiktaş'ı yarışın dışına itelim, söylemlerden vazgeçsinler, yarışın dışında oldukları zaman artık bu kararın değişmesinin de bir faydası olmaz' diye bir operasyon çekilmek istendi diye düşünüyoruz. Bugün yapılanlar bir operasyonu çağrıştırıyor. Beşiktaş yarışın dışına çıksın istenmiş gibi bir maç oynadık bugün. Beşiktaş burada puan kaybetseydi diğer konuşulanların bir amacı kalmayacaktı. Beşiktaş da sesini kesecekti diye düşünmüş olabilirler. Herkesin adaleti şaşıyor ama ilahi adalet şaşmıyor. 10 kişiyle mücadele ediyorlar, çevrilmez denilen maç çevriliyor. Manuel zekaya gerekli cevabı bugün verdik. Gerekirse bir daha veririz. Önünü kesmek isteyene Beşiktaş camiası gerekli cevabı verir."

'Sporla ilgilenen kimsenin vicdanına uymayan bir karar'

Federasyonunun ligden çekilen iki kulüp için aldığı kararı değiştirmesi gerektiğini söyleyen Kocadağ, sonuna kadar taleplerine devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Adaletsiz ve vicdanlara sığmayan, federasyonunun kararıyla alakalı baskımızı şiddetle devam ettireceğiz. Sporla ilgilenen kimsenin vicdanına uymayan bir karar var. Bunun değişmesi için federasyona başvuruları yapacağız. Kulüpler Birliği açıklaması sonrası federasyondan henüz cevap gelmedi. Büyük ihtimalle bugünkü maçın sonucunu beklemiş olabilirler. Bu hafta kararın düzeltildiği haberini almak istiyoruz."
"Kulüpler Birliği'nde deklarasyon yapanlar var, fikrini değiştiren kulüpler var. Maalesef ülkede herkes adalet çağrısı yapıyor ama sıra kendi faydasına geldiği zaman adalet terazisini şaşırıyor. Bazı başkanlar dik duruşlar sergiledi kendi dezavantajları olmasına rağmen. Kaç kulübün isteyip istemediği önemli değil. Federasyon oturacak bu konunun adaletli olarak çözümünü sağlayacak."
"Bizim puan beklentimiz yok. Sene sonu itibarıyla rakiplerimizden daha fazla deplasmana gitmiş olacağız. Bizim bu adaletsizlikle alakalı çözüm arayışımız var. Bize bir çözüm sunsunlar, o reçeteyi alır başımızın üstüne koyarız. Bu alınan karar bir çözüm değildir. Sene sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Başkanımızın hakemlerle alakalı çağrısı oldu. Hakemlerin değişmesi gerektiğini söyledi. O zaman kimse tarafından kabul görmedi. Herkes hakemlerin geri dönmesi gerektiğini söyledi. Biz kötü olduk. Bugün tüm camialar bu konuda birleşmiş durumda."
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
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Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti
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