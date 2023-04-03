https://sputniknews.com.tr/20230403/emre-kocadag-besiktasa-operasyon-cekilmek-istendi-1069083275.html

Emre Kocadağ: Beşiktaş'a operasyon çekilmek istendi

Emre Kocadağ: Beşiktaş'a operasyon çekilmek istendi

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, deplasmanda 10 kişiyle 4-2 kazandıkları Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimini eleştirdi. Kocadağ, "Beşiktaş'a karşı... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T07:03+0300

2023-04-03T07:03+0300

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yaşam

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

emre kocadağ

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübe bir operasyon çekildiğini savunarak, maçın hakemini ve Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) eleştirdi.Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, galibiyet için siyah-beyazlı takımı tebrik ederek, "Bu maçın öncesinde çok ilginç olay yaşandı. Sene başından beri uygulanan yapay zeka uygulaması rafa kaldırıldı. Bugün manuel zekayla buraya bir hakem atandı. Bu yapay zekanın sunulduğu dönemde federasyona gittiğimizde, en yüksek puanı alan hakemin o haftaki en zor maça atandığı anlatılmıştı. Sezonun en önemli maçlarından birinde yapay zekayı kullanmayıp manuel zeka tarafından atanan Halil Umut Meler ve VAR hakemi hiç değişmiyor. Bu hakemler her Beşiktaş maçında Beşiktaş aleyhine kararların vericileri oluyor. Yine şaşırtmadılar, bu hakemlerle bizi maça çıkardılar." diye konuştu.'Manuel zekaya gerekli cevabı verdik'TFF'nin ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçları ile ilgili aldığı kararın adaletli olmadığını savunan Kocadağ, siyah-beyazlı takıma operasyon çekildiğini düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:'Sporla ilgilenen kimsenin vicdanına uymayan bir karar'Federasyonunun ligden çekilen iki kulüp için aldığı kararı değiştirmesi gerektiğini söyleyen Kocadağ, sonuna kadar taleplerine devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230402/besiktas-deplasmanda-fenerbahceyi-4-2-maglup-etti-1069077936.html

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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, emre kocadağ