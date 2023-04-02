https://sputniknews.com.tr/20230402/besiktas-deplasmanda-fenerbahceyi-4-2-maglup-etti-1069077936.html
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T22:35+0300
2023-04-02T22:35+0300
2023-04-02T22:48+0300
fenerbahçe
spor
beşiktaş
derbi
deplasman
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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ülker Stadı’ndaki 20. galibiyetine ulaştı.Fenerbahçe’nin ise bir tanesi hükmen olmak üzere 22 galibiyeti bulunurken, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleriBeşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de, tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte stattan ayrıldı.
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fenerbahçe, beşiktaş, derbi, deplasman
fenerbahçe, beşiktaş, derbi, deplasman
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti
22:35 02.04.2023 (güncellendi: 22:48 02.04.2023) Abone ol
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ülker Stadı’ndaki 20. galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe’nin ise bir tanesi hükmen olmak üzere 22 galibiyeti bulunurken, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri
Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de, tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte stattan ayrıldı.