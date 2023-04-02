https://sputniknews.com.tr/20230402/besiktas-deplasmanda-fenerbahceyi-4-2-maglup-etti-1069077936.html

Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti

Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T22:35+0300

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ülker Stadı’ndaki 20. galibiyetine ulaştı.Fenerbahçe’nin ise bir tanesi hükmen olmak üzere 22 galibiyeti bulunurken, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleriBeşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de, tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Müsabakanın son dakikalarında tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte stattan ayrıldı.

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fenerbahçe, beşiktaş, derbi, deplasman