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https://sputniknews.com.tr/20230403/bakan-akar-turkiyeye-siginmaci-akini-oldugu-iddialari-yalan-1069089213.html
Bakan Akar: Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu iddiaları yalan
Bakan Akar: Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu iddiaları yalan
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin sınırlarından yasa dışı geçiş yapıldığı iddialarına ilişkin, "Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T10:22+0300
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
sığınmacı akını
türkiye
yalanlama
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Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.Kırıkhan ilçesinde, Beykoz Belediyesince düzenlenen iftarda depremzedelerle bir araya gelen Akar Türk askerinin depremle mücadelenin yanı sıra hudut güvenliği ve terörle mücadele dahil tüm çalışmalarını aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı. Akar, "Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız, gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere işaret eden Akar, "Mehmetçik, 'hudut namustur' anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor." dedi.Bakan Akar, son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinerek, şunları söyledi:'Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyiz'6 Şubat depremleri sonrasında, "Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını olduğu" iddialarının ortaya atıldığının görülmesi üzerine hemen sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu hatırlatan Akar, tüm sivil ve askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler ve incelemelerinin ardından bu iddiaların tamamen gerçek dışı ve yalan olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti.Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine, topraklarına döndüğünü ifade eden Akar, "Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım." dedi.Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Hulusi Akar, "Bu konular herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırılmamalı. Herkes sorumlu davranmalı ve gece-gündüz demeden büyük fedakarlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli." diye konuştu.Bakan Akar, her türlü zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için gereken tüm çabanın gösterildiğini de belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230402/kilicdaroglu-afgan-kacaklarin-ulkemize-aktiginin-haberleri-geliyor-sinirda-gorevinizi-yapin-1069064001.html
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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, sığınmacı akını, türkiye, yalanlama
milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, sığınmacı akını, türkiye, yalanlama

Bakan Akar: Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu iddiaları yalan

10:22 03.04.2023 (güncellendi: 10:52 03.04.2023)
© AAMilli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü" kitabının tanıtımı
Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü kitabının tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin sınırlarından yasa dışı geçiş yapıldığı iddialarına ilişkin, "Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir" dedi.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.
Kırıkhan ilçesinde, Beykoz Belediyesince düzenlenen iftarda depremzedelerle bir araya gelen Akar Türk askerinin depremle mücadelenin yanı sıra hudut güvenliği ve terörle mücadele dahil tüm çalışmalarını aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı. Akar, "Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız, gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.
Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere işaret eden Akar, "Mehmetçik, 'hudut namustur' anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor." dedi.
Bakan Akar, son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinerek, şunları söyledi:
"Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında, 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir."

'Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyiz'

6 Şubat depremleri sonrasında, "Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını olduğu" iddialarının ortaya atıldığının görülmesi üzerine hemen sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu hatırlatan Akar, tüm sivil ve askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler ve incelemelerinin ardından bu iddiaların tamamen gerçek dışı ve yalan olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti.
Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine, topraklarına döndüğünü ifade eden Akar, "Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım." dedi.
Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Hulusi Akar, "Bu konular herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırılmamalı. Herkes sorumlu davranmalı ve gece-gündüz demeden büyük fedakarlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli." diye konuştu.
Bakan Akar, her türlü zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için gereken tüm çabanın gösterildiğini de belirtti.
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