https://sputniknews.com.tr/20230403/azerbaycan-ordusu-karabagda-2-koyu-daha-kontrol-altina-aldi-1069116171.html
Azerbaycan ordusu Karabağ’da 2 köyü daha kontrol altına aldı
Azerbaycan ordusu Karabağ’da 2 köyü daha kontrol altına aldı
Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde, 1990’lı yılların başında Ermeni güçlerinin kontrolüne giren 2 köyü ve çevredeki yükseklikleri yeniden kontrol altına... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T17:28+0300
2023-04-03T17:28+0300
2023-04-03T17:28+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
asker
ordu
köy
kontrol
karabağ
şuşa
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Azerbaycan devlet haber ajansı APA’nın haberinde, “Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği son operasyon sonucu, Şuşa İlçesi’nin Allahkulular ve Zamanpeyesi köyleri ve çevrelerindeki yüksekliklerle araziler Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti” ifadesine yer verildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 25 Mart’ta, Karabağ’da bir dizi yükseklik, yol ve arazinin kontrol altına alındığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230330/azerbaycan-savunma-bakanligindan-iran-kara-kuvvetleri-komutani-haydariye-tepki-1068974302.html
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azerbaycan, ermenistan, asker, ordu, köy, kontrol, karabağ, şuşa
azerbaycan, ermenistan, asker, ordu, köy, kontrol, karabağ, şuşa
Azerbaycan ordusu Karabağ’da 2 köyü daha kontrol altına aldı
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Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde, 1990’lı yılların başında Ermeni güçlerinin kontrolüne giren 2 köyü ve çevredeki yükseklikleri yeniden kontrol altına aldığı belirtildi.
Azerbaycan devlet haber ajansı APA’nın
haberinde, “Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği son operasyon sonucu, Şuşa İlçesi’nin Allahkulular ve Zamanpeyesi köyleri ve çevrelerindeki yüksekliklerle araziler Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti”
ifadesine yer verildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 25 Mart’ta, Karabağ’da bir dizi yükseklik, yol ve arazinin kontrol altına alındığını duyurmuştu.