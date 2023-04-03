https://sputniknews.com.tr/20230403/abd-bazi-opec-ulkelerinin-petrol-uretimini-kisma-karari-makul-degil-1069125045.html

ABD: Bazı OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısma kararı makul değil

ABD: Bazı OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısma kararı makul değil

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T21:54+0300

2023-04-03T21:54+0300

2023-04-03T21:54+0300

ekonomi

opec

abd

petrol üretimi

john kirby

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında “Piyasadaki belirsizlik göz önüne alındığında, şu anda üretim kesintilerinin makul olduğunu düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.Kirby, petrol üretim hacimleriyle ilgili OPEC+ ülkeleriyle görüşmelerin yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtlamayı reddetti.Bugün Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldığı açıklanmıştı.OPEC+ ülkelerinin mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararı piyasalarda enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına sebep oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-diger-opec-ulkeleri-de-uretimi-azaltabilir-1069109758.html

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opec, abd, petrol üretimi, john kirby