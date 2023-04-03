https://sputniknews.com.tr/20230403/abd-bazi-opec-ulkelerinin-petrol-uretimini-kisma-karari-makul-degil-1069125045.html
ABD: Bazı OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısma kararı makul değil
ABD: Bazı OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısma kararı makul değil
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T21:54+0300
2023-04-03T21:54+0300
2023-04-03T21:54+0300
ekonomi
opec
abd
petrol üretimi
john kirby
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında “Piyasadaki belirsizlik göz önüne alındığında, şu anda üretim kesintilerinin makul olduğunu düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.Kirby, petrol üretim hacimleriyle ilgili OPEC+ ülkeleriyle görüşmelerin yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtlamayı reddetti.Bugün Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldığı açıklanmıştı.OPEC+ ülkelerinin mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararı piyasalarda enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına sebep oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-diger-opec-ulkeleri-de-uretimi-azaltabilir-1069109758.html
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opec, abd, petrol üretimi, john kirby
opec, abd, petrol üretimi, john kirby
ABD: Bazı OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısma kararı makul değil
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararının makul olmadığını savundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında “Piyasadaki belirsizlik göz önüne alındığında, şu anda üretim kesintilerinin makul olduğunu düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.
Kirby, petrol üretim hacimleriyle ilgili OPEC+ ülkeleriyle görüşmelerin yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtlamayı reddetti.
Bugün Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt'in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı aldığı açıklanmıştı.
OPEC+ ülkelerinin mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararı piyasalarda enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına sebep oldu.