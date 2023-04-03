Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Diğer OPEC+ ülkeleri de üretimi azaltabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:05
10 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:36
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
14:20
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:05
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
4 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:41
3 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
'ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı' iddiası
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
'ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı' iddiası
19:18
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:46
8 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:05
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:04
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Türkiye ekonomisi nereye gidiyor?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-diger-opec-ulkeleri-de-uretimi-azaltabilir-1069109758.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Diğer OPEC+ ülkeleri de üretimi azaltabilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Diğer OPEC+ ülkeleri de üretimi azaltabilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını belirterek... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T15:30+0300
2023-04-03T15:30+0300
dünya
rusya
opec
opec+
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062229767_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_78a821817932ab0de074cc25b72aa021.jpg
Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldığını ifade etti.OPEC+ grubunda 23 ülkenin bulunduğuna işaret eden Novak, "Bugün yaptığımız görüşmelerde, piyasayı istikrara kavuşturmak için başka ülkelerin de gerek görmesi halinde petrol üretimlerini gönüllü olarak düşürme kararı alabileceklerini değerlendirdik" dedi.Dün Suudi Arabistan ve Rusya'nın, günlük petrol üretimlerini yıl sonuna kadar 500 biner varil azaltacağı bildirilmişti.Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon da 8 bin varil kesintiye gideceğini açıklamıştı.Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.Cuma gününü 79,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6.3 artışla 84.91 dolar oldu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062229767_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_e7211b82ad3d804f188631c2b387acbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, opec, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol
rusya, opec, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Diğer OPEC+ ülkeleri de üretimi azaltabilir

15:30 03.04.2023
© SputnikAleksandr Novak
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını belirterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki diğer ülkelerin de bu yönde karar alabileceğini söyledi.
Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldığını ifade etti.
OPEC+ grubunda 23 ülkenin bulunduğuna işaret eden Novak, "Bugün yaptığımız görüşmelerde, piyasayı istikrara kavuşturmak için başka ülkelerin de gerek görmesi halinde petrol üretimlerini gönüllü olarak düşürme kararı alabileceklerini değerlendirdik" dedi.
Dün Suudi Arabistan ve Rusya'nın, günlük petrol üretimlerini yıl sonuna kadar 500 biner varil azaltacağı bildirilmişti.
Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon da 8 bin varil kesintiye gideceğini açıklamıştı.
Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.
Cuma gününü 79,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6.3 artışla 84.91 dolar oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала