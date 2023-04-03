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https://sputniknews.com.tr/20230403/18-yil-sonra-bir-supheli-olum-daha-karisini-oldurdukten-intihar-etmisti-baldizi-da-evde-olu-bulundu-1069088677.html
18 yıl sonra bir şüpheli ölüm daha: Karısını öldürdükten intihar etmişti baldızı da evde ölü bulundu
18 yıl sonra bir şüpheli ölüm daha: Karısını öldürdükten intihar etmişti baldızı da evde ölü bulundu
Alzheimer hastası 50 yıllık eşi Nebile Vardal'ı acı çekmemesi için 18 Ekim 2005 günü öldürdükten sonra intihar eden Profilo Holding eski Genel Koordinatörü... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T10:15+0300
2023-04-03T10:15+0300
yaşam
intihar
cinayet
bakıcı
yaşlı
ölüm
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İhsan Vardal, 18 yıl önce eşi Nebile Vardal'ı öldürdükten sonra intihar etmişti.Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Alzheimer hastası olan 50 yıllık eşi Nebile Vardal'ı acı çekmemesi için 18 Ekim 2005 günü öldürdükten sonra intihar eden eski Profilo Holding Genel Koordinatörü İhsan Vardal'ın bu kez baldızı şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Olay 19 Ağustos 2022 tarihinde meydana geldi. 80 yaşındaki Güner Özakın bir takım sağlık problemleri yaşıyordu. Aile, Özakın'ın evde rahatça bakılması için bakıcı olarak Güllü P.'yi tuttu.Bacakları şişmeye başladı2016 yılında kalbine giden damarlardan birisinin tıkanmış olduğunu fark eden doktorlar Güner Akın'a yaptığı bir takım tetkiklerin ardından kan sulandırıcı ve damar genişletici ilaçlar verdi. Bakıcı Güllü P., ise hem yaşlı kadına bakmakla hem de ilaçlarını düzenli olarak vermekle sorumluydu. Aradan geçen bir süre sonra Güner Özakın'ın bacaklarında şişlikler meydana geldi. Evde tedavi edilen yaşlı kadına doktoru ilaçlarını artırmasını tavsiye etti.Güner Özakın'ın oğlu Selim Mert Özakın tarafından ilaç takibi yapılan anne bir süre sonra iyileşmeye başladı. Daha sonra bakıcı Güllü P., yaşlı kadına baktığı sırada Güner Özakın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümünden bir süre sonra Güllü P. ile görüşen Selim Mert Özakın annesinin ilaçlarının düzenli olarak verilmediğini öğrendi.Bakıcının ihmali mi var?'Bakıcının yanlışlıkla ağzından kaçırdığı' ihmal sonrası Selim Mert Özakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Güllü P. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özakın şikâyet dilekçesinde annesinin bakıcının sorumsuzluğu yüzünden ilaçlarını vermediği için hayatını kaybettiği ve öldürme suçunu işlediği belirtildi. Şikâyet sonrası bakıcı hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230331/elazigda-bir-evde-6-kisi-olu-bulundu-1069006184.html
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intihar, cinayet, bakıcı, yaşlı, ölüm
intihar, cinayet, bakıcı, yaşlı, ölüm

18 yıl sonra bir şüpheli ölüm daha: Karısını öldürdükten intihar etmişti baldızı da evde ölü bulundu

10:15 03.04.2023
© DHAolay yeri - ambulans
olay yeri - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© DHA
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Alzheimer hastası 50 yıllık eşi Nebile Vardal'ı acı çekmemesi için 18 Ekim 2005 günü öldürdükten sonra intihar eden Profilo Holding eski Genel Koordinatörü İhsan Vardal'ın bu kez baldızı Güner Özakın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.
İhsan Vardal, 18 yıl önce eşi Nebile Vardal'ı öldürdükten sonra intihar etmişti.
Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Alzheimer hastası olan 50 yıllık eşi Nebile Vardal'ı acı çekmemesi için 18 Ekim 2005 günü öldürdükten sonra intihar eden eski Profilo Holding Genel Koordinatörü İhsan Vardal'ın bu kez baldızı şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Olay 19 Ağustos 2022 tarihinde meydana geldi. 80 yaşındaki Güner Özakın bir takım sağlık problemleri yaşıyordu. Aile, Özakın'ın evde rahatça bakılması için bakıcı olarak Güllü P.'yi tuttu.

Bacakları şişmeye başladı

2016 yılında kalbine giden damarlardan birisinin tıkanmış olduğunu fark eden doktorlar Güner Akın'a yaptığı bir takım tetkiklerin ardından kan sulandırıcı ve damar genişletici ilaçlar verdi. Bakıcı Güllü P., ise hem yaşlı kadına bakmakla hem de ilaçlarını düzenli olarak vermekle sorumluydu. Aradan geçen bir süre sonra Güner Özakın'ın bacaklarında şişlikler meydana geldi. Evde tedavi edilen yaşlı kadına doktoru ilaçlarını artırmasını tavsiye etti.
Güner Özakın'ın oğlu Selim Mert Özakın tarafından ilaç takibi yapılan anne bir süre sonra iyileşmeye başladı. Daha sonra bakıcı Güllü P., yaşlı kadına baktığı sırada Güner Özakın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümünden bir süre sonra Güllü P. ile görüşen Selim Mert Özakın annesinin ilaçlarının düzenli olarak verilmediğini öğrendi.

Bakıcının ihmali mi var?

'Bakıcının yanlışlıkla ağzından kaçırdığı' ihmal sonrası Selim Mert Özakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Güllü P. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özakın şikâyet dilekçesinde annesinin bakıcının sorumsuzluğu yüzünden ilaçlarını vermediği için hayatını kaybettiği ve öldürme suçunu işlediği belirtildi. Şikâyet sonrası bakıcı hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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