https://sputniknews.com.tr/20230331/elazigda-bir-evde-6-kisi-olu-bulundu-1069006184.html
Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ’da doğalgaz kaçağı için bir eve giren polis ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Aktif olarak görev yapan bir öğretmenin... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T15:21+0300
2023-03-31T15:21+0300
2023-03-31T16:00+0300
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elazığ
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cenaze
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Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.Doğalgaz kaçağı ihbarı yapıldıDoğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut F.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230331/sakaryada-kayip-kisinin-cesedi-sapanca-golunde-bulundu-1068994267.html
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elazığ, ev, cenaze
Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu
15:21 31.03.2023 (güncellendi: 16:00 31.03.2023) Abone ol
Elazığ’da doğalgaz kaçağı için bir eve giren polis ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiği öğrenildi.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.
Doğalgaz kaçağı ihbarı yapıldı
Doğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut F.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.