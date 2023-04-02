https://sputniknews.com.tr/20230402/yali-capkini-dizisi-icin-suc-duyurusu-sorusturma-baslatildi-1069068079.html

Yalı Çapkını dizisi için suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı

Yalı Çapkını dizisi için suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı

Yalı Çapkını’nda kullanılan iki şarkının izinsiz ve hukuka aykırı şekilde yayınlandığını ileri süren Avrupa Müzik, yapım şirketi hakkında suç duyurusunda... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T16:33+0300

2023-04-02T16:33+0300

2023-04-02T16:49+0300

yalı çapkını

savcı

soruşturma

yaşam

müzik

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Star TV'nin reyting rekotmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yapımını üstlenen OMG Pictures yapım şirketi savcılık oldu.Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Avrupa Müzik şirketi hak sahibi oldukları şarkıların dizide izin alınmadan hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Şikayet dilekçesinde, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'a ait 'Kimseye Etmem Şikayet', 4. bölümde ise Dedüblüman grubuna ait 'Sakladığın Bir Şeyler Var' isimli parçaların izinsiz yayınlandığını tespit ettikleri belirtildi.Dilekçede Avrupa Müzik şirketinin, yapım şirketiyle görüştüklerini fakat birçok uyarıya rağmen kullanımın durdurulmadığı iddia edildi.Şarkılar üzerinden haksız kazanç edildiğini belirten müzik şirketi, yapım şirketinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldı.

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yalı çapkını, savcı, soruşturma, müzik