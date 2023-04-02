https://sputniknews.com.tr/20230402/yali-capkini-dizisi-icin-suc-duyurusu-sorusturma-baslatildi-1069068079.html
Yalı Çapkını dizisi için suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı
Yalı Çapkını dizisi için suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı
Yalı Çapkını’nda kullanılan iki şarkının izinsiz ve hukuka aykırı şekilde yayınlandığını ileri süren Avrupa Müzik, yapım şirketi hakkında suç duyurusunda... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T16:33+0300
2023-04-02T16:33+0300
2023-04-02T16:49+0300
yalı çapkını
savcı
soruşturma
yaşam
müzik
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Star TV'nin reyting rekotmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yapımını üstlenen OMG Pictures yapım şirketi savcılık oldu.Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Avrupa Müzik şirketi hak sahibi oldukları şarkıların dizide izin alınmadan hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Şikayet dilekçesinde, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'a ait 'Kimseye Etmem Şikayet', 4. bölümde ise Dedüblüman grubuna ait 'Sakladığın Bir Şeyler Var' isimli parçaların izinsiz yayınlandığını tespit ettikleri belirtildi.Dilekçede Avrupa Müzik şirketinin, yapım şirketiyle görüştüklerini fakat birçok uyarıya rağmen kullanımın durdurulmadığı iddia edildi.Şarkılar üzerinden haksız kazanç edildiğini belirten müzik şirketi, yapım şirketinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldı.
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yalı çapkını, savcı, soruşturma, müzik
yalı çapkını, savcı, soruşturma, müzik
Yalı Çapkını dizisi için suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı
16:33 02.04.2023 (güncellendi: 16:49 02.04.2023) Abone ol
Yalı Çapkını’nda kullanılan iki şarkının izinsiz ve hukuka aykırı şekilde yayınlandığını ileri süren Avrupa Müzik, yapım şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Star TV'nin reyting rekotmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yapımını üstlenen OMG Pictures yapım şirketi savcılık oldu.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Avrupa Müzik
şirketi hak sahibi oldukları şarkıların dizide izin alınmadan hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Şikayet dilekçesinde, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'a ait 'Kimseye Etmem Şikayet', 4. bölümde ise Dedüblüman grubuna ait 'Sakladığın Bir Şeyler Var' isimli parçaların izinsiz yayınlandığını tespit ettikleri belirtildi.
Dilekçede Avrupa Müzik şirketinin, yapım şirketiyle görüştüklerini fakat birçok uyarıya rağmen kullanımın durdurulmadığı iddia edildi.
Şarkılar üzerinden haksız kazanç edildiğini belirten müzik şirketi, yapım şirketinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldı.