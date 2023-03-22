https://sputniknews.com.tr/20230322/yali-capkini-dizisi-isvec-ve-finlandiyaya-satildi-1068598357.html
Yalı Çapkını, İsveç ve Finlandiya'ya satılan ilk Türk dizisi oldu
Yalı Çapkını, İsveç ve Finlandiya'ya satılan ilk Türk dizisi oldu
Uluslararası dağıtım şirketi Eccho Rights, şimdiye dek 30'dan fazla ülkeye satılan Türk dizisi Yalı Çapkını'nın satışı için İsveç ve Finlandiya... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T09:21+0300
2023-03-22T09:21+0300
2023-03-22T09:28+0300
yaşam
isveç
finlandiya
dizi
yalı çapkını
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2022 yılının eylül ayında Star televizyonunda yayınlanarak büyük ilgi gören Yalı Çapkını dizisi bir ilke imza atarak İsveç ve Finlandiyalı televizyonlara satıldı.Diziyi İsveç'te satın alan televizyon kanalları arasında TV4, TV4Gold ve Sjuan lineer'in yanı sıra CMore ve TV4 Play yer aldı.Bununla birlikte Finlandiya'da Eccho Rights'ın MTV Oy ile yaptığı anlaşmayla dizi, CMore ve Katsomo kanallarında yayınlanacak.OGM Pictures tarafından Star TV için hazırlanan Yalı Çapkını dizisi, yolları varlıklı bir aileden gelen Ferit ile kesişen iki kız kardeş Seyran ve Suna'nın dram hikayesini konu alıyor.Dizinin başrollerinde Afra Saraoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor.Eccho Rights'ın Ortadoğu, Kuzey Afrika, Hindistan, Pakistan ve Batı Avrupa'dan sorumlu dijital medya satın alma ve içerik satış direktörü Melis Hamacıoğlu, yaptığı açıklamada "Türk dizilerini yeni izleyicilerle buluşturmak için bir kez daha ön saflarda yer almaktan heyecan duyuyoruz" dedi.Hamacıoğlu, "Şimdiye kadarki olağanüstü başarısı, onu yeni bir şey denemek isteyen kanallar için kolay bir seçim haline getiriyor" diye ekledi.2022'de Türkiye'nin çok izlenen dizisi olan Yalı Çapkını, 2023'te de performansını sürdürerek düzenli olarak reytinglerde birinci sırada yer aldı.Dizi, şimdiye dek 35'den fazla ülkeye satılmıştı.
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isveç, finlandiya, dizi, yalı çapkını
isveç, finlandiya, dizi, yalı çapkını
Yalı Çapkını, İsveç ve Finlandiya'ya satılan ilk Türk dizisi oldu
09:21 22.03.2023 (güncellendi: 09:28 22.03.2023) Abone ol
Uluslararası dağıtım şirketi Eccho Rights, şimdiye dek 30'dan fazla ülkeye satılan Türk dizisi Yalı Çapkını'nın satışı için İsveç ve Finlandiya televizyonlarıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.
2022 yılının eylül ayında Star televizyonunda yayınlanarak büyük ilgi gören Yalı Çapkını dizisi bir ilke imza atarak İsveç ve Finlandiyalı televizyonlara satıldı.
Diziyi İsveç'te satın alan televizyon kanalları arasında TV4, TV4Gold ve Sjuan lineer'in yanı sıra CMore ve TV4 Play yer aldı.
Bununla birlikte Finlandiya'da Eccho Rights'ın MTV Oy ile yaptığı anlaşmayla dizi, CMore ve Katsomo kanallarında yayınlanacak.
OGM Pictures tarafından Star TV için hazırlanan Yalı Çapkını dizisi, yolları varlıklı bir aileden gelen Ferit ile kesişen iki kız kardeş Seyran ve Suna'nın dram hikayesini konu alıyor.
Dizinin başrollerinde Afra Saraoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor.
Eccho Rights'ın Ortadoğu, Kuzey Afrika, Hindistan, Pakistan ve Batı Avrupa'dan sorumlu dijital medya satın alma ve içerik satış direktörü Melis Hamacıoğlu, yaptığı açıklamada "Türk dizilerini yeni izleyicilerle buluşturmak için bir kez daha ön saflarda yer almaktan heyecan duyuyoruz" dedi.
Hamacıoğlu, "Şimdiye kadarki olağanüstü başarısı, onu yeni bir şey denemek isteyen kanallar için kolay bir seçim haline getiriyor" diye ekledi.
2022'de Türkiye'nin çok izlenen dizisi olan Yalı Çapkını, 2023'te de performansını sürdürerek düzenli olarak reytinglerde birinci sırada yer aldı.
Dizi, şimdiye dek 35'den fazla ülkeye satılmıştı.