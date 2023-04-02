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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/seyyar-sandikta-oy-kullanacak-secmenler-icin-basvurular-bugun-sona-eriyor-1069066641.html
Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenler için başvurular bugün sona eriyor
Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenler için başvurular bugün sona eriyor
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, 'seyyar sandık kurulu talep formu' ile ilçe seçim kurulu... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T16:21+0300
2023-04-02T16:21+0300
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
2023 türkiye seçimleri
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Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.İlki 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yapılan düzenleme, 2019 yerel seçimlerle ikinci kez uygulanmıştı.14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde de yatağa bağımlı seçmenler için üçüncü kez sandık gidecek.Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, 'www.ysk.gov.tr' internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvuracak.Askı başlangıç tarihi olan 20 Mart 2023 Pazartesi saat 08.00'de başlayan başvurular bugün saat 17.00'de sona eriyor.Sağlık raporunun ibrazı gerekiyorBu başvuruda, 'seyyar sandık kurulu talep formu' ile 'engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekecek.Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmen ile Sağlık Bakanlığı'ndan elektronik ortamda alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerden müracaat halinde yeniden sağlık raporu istenmeyecek.Köy ve beldelerdeki yatağa bağımlı seçmenler faydalanamayacakSeyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy kullanabilecek, köy ve beldelerdeki yatağa bağımlı seçmenler seyyar sandıklara kaydolamayacak.Görme veya işitme engeli bulunan seçmeler sadece bu engelleri sebebiyle seyyar sandık kurulu listesine eklenemeyecek, bir sandıkta azami 25 seçmen oy verecek.İlçe seçim kurullarınca, seyyar sandık oluşturma ve yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına 17 Nisan 2023 Pazartesi itibarıyla başlanacak.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)

Seyyar sandıkta oy kullanacak seçmenler için başvurular bugün sona eriyor

16:21 02.04.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, 'seyyar sandık kurulu talep formu' ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya muhtarlığa bir yakını aracılığıyla bugün saat 17.00'ye kadar başvurabilecek.
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.
İlki 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yapılan düzenleme, 2019 yerel seçimlerle ikinci kez uygulanmıştı.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde de yatağa bağımlı seçmenler için üçüncü kez sandık gidecek.
Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, 'www.ysk.gov.tr' internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvuracak.
Askı başlangıç tarihi olan 20 Mart 2023 Pazartesi saat 08.00'de başlayan başvurular bugün saat 17.00'de sona eriyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
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Sağlık raporunun ibrazı gerekiyor

Bu başvuruda, 'seyyar sandık kurulu talep formu' ile 'engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' veya 'hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekecek.
Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmen ile Sağlık Bakanlığı'ndan elektronik ortamda alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerden müracaat halinde yeniden sağlık raporu istenmeyecek.

Köy ve beldelerdeki yatağa bağımlı seçmenler faydalanamayacak

Seyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy kullanabilecek, köy ve beldelerdeki yatağa bağımlı seçmenler seyyar sandıklara kaydolamayacak.
Görme veya işitme engeli bulunan seçmeler sadece bu engelleri sebebiyle seyyar sandık kurulu listesine eklenemeyecek, bir sandıkta azami 25 seçmen oy verecek.
İlçe seçim kurullarınca, seyyar sandık oluşturma ve yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına 17 Nisan 2023 Pazartesi itibarıyla başlanacak.
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