TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Mehmet Aslantuğ'u kültür sanat büromuz önerdi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilmesinde görüş birliği içerisindeyiz. Bunu hiç tartışmıyoruz. Bir anda önce Türkiye'nin bu sistemden kurtulması lazım. Bizim bir tarafta düşmanlarımız var, bunlarla kıyasıya mücadele edeceğiz. Bir tarafta ise rakiplerimiz var, Millet İttifakı rakibimiz. Biz daha iyi muhalefet edebileceğimizi iddia ediyoruz. Biz ülkenin yarınları için daha güzel şeyler önerdiğimizi iddia ediyoruz. Bunu yurttaş önünde tartışmak istiyoruz. Bir tarafta ise dostlarımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı bizim dostlarımız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilmesinde görüş birliği içerisindeyiz. Bunu hiç tartışmıyoruz. Bir anda önce Türkiye'nin bu sistemden kurtulması lazım. Bizim bir tarafta düşmanlarımız var, bunlarla kıyasıya mücadele edeceğiz. Bir tarafta ise rakiplerimiz var, Millet İttifakı rakibimiz. Biz daha iyi muhalefet edebileceğimizi iddia ediyoruz. Biz ülkenin yarınları için daha güzel şeyler önerdiğimizi iddia ediyoruz. Bunu yurttaş önünde tartışmak istiyoruz. Bir tarafta ise dostlarımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı bizim dostlarımız.

Meryem Göktepe ile 1 ay önce tanıştım. Mehmet Aslantuğ'u bizim kültür sanat büromuz önerdi. Arkadaşlar değerlendirme yaptı. Arkadaşların önerisiyle sayın Aslantuğ ile tanıştık, sohbet ettik. Birlikte çalışmamızın koşulları var mı diye baktım. Sağ olsun kabul etti. Meryem Göktepe ile 1 ay önce tanıştım. Mehmet Aslantuğ'u bizim kültür sanat büromuz önerdi. Arkadaşlar değerlendirme yaptı. Arkadaşların önerisiyle sayın Aslantuğ ile tanıştık, sohbet ettik. Birlikte çalışmamızın koşulları var mı diye baktım. Sağ olsun kabul etti.

Adalet, Türkiye'nin en önemli sorunu. 5 yıl önce evladını kaybetmiş. Biz daha yeni milletvekili olmuştuk. O gün bugündür yapıştı yakasına, adalet arıyor. Mısra Öz milletvekilliğini hak etmeyecek de kim hak edecek. Adalet, Türkiye'nin en önemli sorunu. 5 yıl önce evladını kaybetmiş. Biz daha yeni milletvekili olmuştuk. O gün bugündür yapıştı yakasına, adalet arıyor. Mısra Öz milletvekilliğini hak etmeyecek de kim hak edecek.

Şöyle algılanıyor: TİP ünlüleri mi milletvekili yapıyor? 600 adayımızdan 10 tanesini açıklamışız. Anıl İGDAŞ işçisi, Meryem Göktepe kamu emekçisi, Mehmet Kamil üretici, İrfan Değirmenci emekli olacak kadar çalışmış bir gazeteci, Aylin belediye işçisi bir arkadaşımız. Emine Büyüknohutçu doğasına, toprağına sahip çıktığı için annesi, babası katleditmiş bir arkadaşımız. Biz beş yıldır anlattıklarımızı yapmaya başladık. Diyorduk ki kadınlar girecek bu meclise, gençler girecek, işçiler girecek, meclis halkın meclisi olacak diyorduk. Şimdi onu yapmaya çalışıyoruz. Şöyle algılanıyor: TİP ünlüleri mi milletvekili yapıyor? 600 adayımızdan 10 tanesini açıklamışız. Anıl İGDAŞ işçisi, Meryem Göktepe kamu emekçisi, Mehmet Kamil üretici, İrfan Değirmenci emekli olacak kadar çalışmış bir gazeteci, Aylin belediye işçisi bir arkadaşımız. Emine Büyüknohutçu doğasına, toprağına sahip çıktığı için annesi, babası katleditmiş bir arkadaşımız. Biz beş yıldır anlattıklarımızı yapmaya başladık. Diyorduk ki kadınlar girecek bu meclise, gençler girecek, işçiler girecek, meclis halkın meclisi olacak diyorduk. Şimdi onu yapmaya çalışıyoruz.

TİP önümüzdeki seçimlerde iktidar olmayacak. Ben bunu biliyorum ve seçim beyannamesi biz iktidara gelirsek bunu yapacağız şunu yapacağız diye yazdığımız şeyler değil. Biz güçlenen TİP’nin neleri yapabileceğini anlatacağız. Ülkeye yeni bir vizyon sunmaya çalışacağız. TİP önümüzdeki seçimlerde iktidar olmayacak. Ben bunu biliyorum ve seçim beyannamesi biz iktidara gelirsek bunu yapacağız şunu yapacağız diye yazdığımız şeyler değil. Biz güçlenen TİP’nin neleri yapabileceğini anlatacağız. Ülkeye yeni bir vizyon sunmaya çalışacağız.