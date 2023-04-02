TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Mehmet Aslantuğ'u kültür sanat büromuz önerdi
13:30 02.04.2023 (güncellendi: 13:31 02.04.2023)
© AAErkan Baş
© AA
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Baş, 14 Mayıs'taki seçimle ilgili, "Aday çıkartmamak için bizim bir adımdı. Önümüzdeki günlerde gerekiyorsa daha net bir pozisyon açıklanabilir." ifadelerini kullandı. Baş ayrıca oyuncu Aslantuğ'a milletvekilliği teklifinin partinin kültür sanat bürosu önerisiyle götürüldüğünü açıkladı.
Tv100 kanalında Uğur Dündar ve Mine Özbek'in sunduğu Haftanın Panoraması programına katılan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuk oldu.
Baş'ın açıklamalarından bazıları şöyle:
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilmesinde görüş birliği içerisindeyiz. Bunu hiç tartışmıyoruz. Bir anda önce Türkiye'nin bu sistemden kurtulması lazım. Bizim bir tarafta düşmanlarımız var, bunlarla kıyasıya mücadele edeceğiz. Bir tarafta ise rakiplerimiz var, Millet İttifakı rakibimiz. Biz daha iyi muhalefet edebileceğimizi iddia ediyoruz. Biz ülkenin yarınları için daha güzel şeyler önerdiğimizi iddia ediyoruz. Bunu yurttaş önünde tartışmak istiyoruz. Bir tarafta ise dostlarımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı bizim dostlarımız.
Meryem Göktepe ile 1 ay önce tanıştım. Mehmet Aslantuğ'u bizim kültür sanat büromuz önerdi. Arkadaşlar değerlendirme yaptı. Arkadaşların önerisiyle sayın Aslantuğ ile tanıştık, sohbet ettik. Birlikte çalışmamızın koşulları var mı diye baktım. Sağ olsun kabul etti.
Adalet, Türkiye'nin en önemli sorunu. 5 yıl önce evladını kaybetmiş. Biz daha yeni milletvekili olmuştuk. O gün bugündür yapıştı yakasına, adalet arıyor. Mısra Öz milletvekilliğini hak etmeyecek de kim hak edecek.
Şöyle algılanıyor: TİP ünlüleri mi milletvekili yapıyor? 600 adayımızdan 10 tanesini açıklamışız. Anıl İGDAŞ işçisi, Meryem Göktepe kamu emekçisi, Mehmet Kamil üretici, İrfan Değirmenci emekli olacak kadar çalışmış bir gazeteci, Aylin belediye işçisi bir arkadaşımız. Emine Büyüknohutçu doğasına, toprağına sahip çıktığı için annesi, babası katleditmiş bir arkadaşımız. Biz beş yıldır anlattıklarımızı yapmaya başladık. Diyorduk ki kadınlar girecek bu meclise, gençler girecek, işçiler girecek, meclis halkın meclisi olacak diyorduk. Şimdi onu yapmaya çalışıyoruz.
TİP önümüzdeki seçimlerde iktidar olmayacak. Ben bunu biliyorum ve seçim beyannamesi biz iktidara gelirsek bunu yapacağız şunu yapacağız diye yazdığımız şeyler değil. Biz güçlenen TİP’nin neleri yapabileceğini anlatacağız. Ülkeye yeni bir vizyon sunmaya çalışacağız.
Bu cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün muhalefet güçlerinin tek aday etrafında birleşmesi lazımdır dedik. Aday çıkartmamak için bizim bir adımdı. Cumhurbaşkanı adayımız gezecektir partileri. Biz, sendikalarla, odalarla görüşelim. Önümüzdeki günlerde gerekiyorsa daha net bir pozisyon açıklanabilir.