https://sputniknews.com.tr/20230402/putin-rusya-belarus-birlik-devleti-avrasya-cografyasindaki-entegrasyon-sureclerinin-lokomotifi-1069073806.html

Putin: Rusya-Belarus Birlik Devleti, Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin lokomotifi

Putin: Rusya-Belarus Birlik Devleti, Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin lokomotifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin lokomotifi olduğunu vurguladı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T19:14+0300

2023-04-02T19:14+0300

2023-04-02T19:17+0300

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Rusya ve Belarus Halklarının Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin katılımcılarına yazılı bir mesajla hitap eden Rus lider Vladimir Putin, "Bugüne dek, Rusya ve Belarus vatandaşlarının tıp ve eğitim, sosyal güvenlik ve emeklilik ile ikamet ve çalışma yeri seçiminde eşit haklara sahip olmasını tamamen sağlamayı başardık. Mutabık kalınan ekonomik, bilimsel ve teknik programlar sistemli bir şekilde uygulanıyor, parlamentolar arası etkileşim, bölgeler ve şehirler arası işbirliği genişliyor" ifadelerini kullandı.Mevcut zorlu koşullarda Birlik Devleti'nin güvenliğini ve savunma potansiyelinin pekişmesini sağladıklarını, uluslararası arenadaki eylemleri etkili şekilde koordine ettiklerini belirten Putin, bunun önemli olduğunu vurguladı.Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin lokomotifi olduğunun altını çizen Putin, "Birlikte tüm zorlukların ve engellerin üstesinden geleceğimize ve Rusya ile Belarus arasında müttefik bağlar kurmak için çalışmaya devam edeceğimize eminim. Bu, elbette kardeş halklarımızın temel çıkarlarını karşılıyor" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230402/putin-rusya-ve-belarus-yaptirimlara-ragmen-verimli-bir-isbirligi-yurutuyor---1069058489.html

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