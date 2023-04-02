https://sputniknews.com.tr/20230402/putin-rusya-ve-belarus-yaptirimlara-ragmen-verimli-bir-isbirligi-yurutuyor---1069058489.html
Putin: Rusya ve Belarus yaptırımlara rağmen verimli bir işbirliği yürütüyor
Putin: Rusya ve Belarus yaptırımlara rağmen verimli bir işbirliği yürütüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Minsk'in yaptırımlara rağmen verimli bir işbirliği yürüttüğünü söyledi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T12:23+0300
2023-04-02T12:23+0300
2023-04-02T12:24+0300
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya ve Belarus Halklarının Birlik Günü vesilesiyle Lukaşenko'ya bir telgraf gönderdi. Rusları ve Belarusluları birbirine bağlayan iyi dostluk ve komşuluk geleneklerine dayanan Rusya ile Belarus'un ve iki ülke halklarının tüm alanlarda karşılıklı çıkarı öngören işbirliğini kapsamlı bir genişlettiğini belirten Putin, Birlik Devleti mekanizmalarının da enerjik bir şekilde geliştirildiğini kaydetti. Eşi görülmemiş dış baskıya rağmen Rusya ve Belarus'un uluslararası arenadaki, savunma ve güvenlik alanındaki çabaları etkili biçimde koordine ettiğini söyleyen Putin, finansal-ekonomik ve bilim-teknik egemenliği güçlendirecek programları başarıyla hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Rusya lideri, müttefiklik bağlarının gelişmeye devam etmesinin iki ülke halkının çıkarlarına tamamen uygun olduğunu da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230331/putin-ve-lukasenko-belarus-liderinin-ukraynada-ateskes-cagrisini-gelecek-hafta-istisare-edecek--1069003817.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, yaptırım, ukrayna
rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, yaptırım, ukrayna
Putin: Rusya ve Belarus yaptırımlara rağmen verimli bir işbirliği yürütüyor
12:23 02.04.2023 (güncellendi: 12:24 02.04.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Minsk'in yaptırımlara rağmen verimli bir işbirliği yürüttüğünü söyledi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya ve Belarus Halklarının Birlik Günü vesilesiyle Lukaşenko'ya bir telgraf gönderdi.
Rusları ve Belarusluları birbirine bağlayan iyi dostluk ve komşuluk geleneklerine dayanan Rusya ile Belarus'un ve iki ülke halklarının tüm alanlarda karşılıklı çıkarı öngören işbirliğini kapsamlı bir genişlettiğini belirten Putin, Birlik Devleti mekanizmalarının da enerjik bir şekilde geliştirildiğini kaydetti.
Eşi görülmemiş dış baskıya rağmen Rusya ve Belarus'un uluslararası arenadaki, savunma ve güvenlik alanındaki çabaları etkili biçimde koordine ettiğini söyleyen Putin, finansal-ekonomik ve bilim-teknik egemenliği güçlendirecek programları başarıyla hayata geçirdiklerinin altını çizdi.
Rusya lideri, müttefiklik bağlarının gelişmeye devam etmesinin iki ülke halkının çıkarlarına tamamen uygun olduğunu da vurguladı.