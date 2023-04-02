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Portekiz'de binlerce kişi sokakları doldurdu: 'Herkesin konut sahibi olma hakkı vardır'
Portekiz'de binlerce kişi sokakları doldurdu: 'Herkesin konut sahibi olma hakkı vardır'
Portekiz'de 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla konut sorununa çözüm bulunması talebiyle 6 büyük kentte gösteri düzenlendi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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Lizbon, Porto, Braga, Aveiro, Viseu ve Coimbra kentlerinde "Herkesin konut sahibi olma hakkı vardır" temasıyla yapılan gösterilerde, hayat pahalılığının artmasıyla son yıllarda ev fiyatlarının yükselmesi ve ipoteğini veya kirasını ödemediğinden evden çıkarılma vakalarındaki artışlar protesto edildi. Gösteriyi düzenleyen STK'lardan yapılan açıklamada, yoksulluk seviyesinde 2 milyon kişinin yaşadığı ülkede mevcut durumda 730 bin evin boş olduğu belirtilerek daha fazla sosyal konut ve kaliteli kooperatif yapılması, emlak piyasasının kontrol altına alınması, banka faizlerinin ve kar paylarının düşürülmesi istendi. "Yaşamak için bir ev istiyoruz", "Ev bir haktır", "Birçok insan evsiz, birçok ev insansız" pankartları açılan gösterilere, muhalefetteki komünist görüşlü Birleşik Sol partisinin lideri Catarina Martins ve Portekiz Komünist Partisi lideri Paulo Raimundo da katıldı. Martins, basına yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en düşük maaşları ülkemizde ama ev fiyatları dünyanın en pahalısı. Hükümetin aldığı önlemler yetersiz. Ne bankalara ne de emlak şirketlerine dokunabiliyorlar. Dolayısıyla insanların sorunlarına cevap vermiyor. İçinde insan olanların yerine boş evlerle daha çok kazanan emlak fonları için vergi avantajlarının sona erdirilmesini istiyoruz" dedi. Portekiz İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede ev fiyatların son 5 yılda yüzde 40 artış gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20221103/portekiz-altin-vize-uygulamasina-son-veriyor-1063023955.html
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portekiz, gösteri, ev, konut, pahalı, zam
portekiz, gösteri, ev, konut, pahalı, zam

Portekiz'de binlerce kişi sokakları doldurdu: 'Herkesin konut sahibi olma hakkı vardır'

11:03 02.04.2023 (güncellendi: 11:07 02.04.2023)
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAPortekiz- Lizbon- Konut
Portekiz- Lizbon- Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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Portekiz'de 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla konut sorununa çözüm bulunması talebiyle 6 büyük kentte gösteri düzenlendi.
Lizbon, Porto, Braga, Aveiro, Viseu ve Coimbra kentlerinde "Herkesin konut sahibi olma hakkı vardır" temasıyla yapılan gösterilerde, hayat pahalılığının artmasıyla son yıllarda ev fiyatlarının yükselmesi ve ipoteğini veya kirasını ödemediğinden evden çıkarılma vakalarındaki artışlar protesto edildi.
Gösteriyi düzenleyen STK'lardan yapılan açıklamada, yoksulluk seviyesinde 2 milyon kişinin yaşadığı ülkede mevcut durumda 730 bin evin boş olduğu belirtilerek daha fazla sosyal konut ve kaliteli kooperatif yapılması, emlak piyasasının kontrol altına alınması, banka faizlerinin ve kar paylarının düşürülmesi istendi.
Vize- Belge- Ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
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Portekiz 'altın vize' uygulamasına son veriyor
3 Kasım 2022, 12:58
"Yaşamak için bir ev istiyoruz", "Ev bir haktır", "Birçok insan evsiz, birçok ev insansız" pankartları açılan gösterilere, muhalefetteki komünist görüşlü Birleşik Sol partisinin lideri Catarina Martins ve Portekiz Komünist Partisi lideri Paulo Raimundo da katıldı.
Martins, basına yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en düşük maaşları ülkemizde ama ev fiyatları dünyanın en pahalısı. Hükümetin aldığı önlemler yetersiz. Ne bankalara ne de emlak şirketlerine dokunabiliyorlar. Dolayısıyla insanların sorunlarına cevap vermiyor. İçinde insan olanların yerine boş evlerle daha çok kazanan emlak fonları için vergi avantajlarının sona erdirilmesini istiyoruz" dedi.
Portekiz İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede ev fiyatların son 5 yılda yüzde 40 artış gösterdi.
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