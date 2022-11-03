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https://sputniknews.com.tr/20221103/portekiz-altin-vize-uygulamasina-son-veriyor-1063023955.html
Portekiz 'altın vize' uygulamasına son veriyor
Portekiz 'altın vize' uygulamasına son veriyor
Portekiz hükümeti, zengin yabancılara ülkede kalma hakkı sunan 'altın vize' programını rafa kaldırma kararı aldı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T12:58+0300
2022-11-03T12:58+0300
dünya
altın vize
portekiz
antonio costa
yatırım
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Portekiz Başbakanı Antonio Costa, ülkesinin zengin yabancılara oturma hakkı veren 'altın vize' programını rafa kaldıracağını ve 10 yıllık planın zaten rolünü yerine getirerek amacına ulaştığını söyledi.Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliği olan Lizbon'daki Web Zirvesi'nde açıklamalarda buılunan Costa, sunulan çeşitli vize programlarının tekrar değerlendirmeye alındığını ve altın vizenin de bunlar arasında yer aldığını kaydetti.Costa, "Vize işlevini gördü ve şu anda artık devam etmesi için haklı bir sebep kalmadı" ifadelerini kullandı.Başbakan, ülkesinin yatırım konusunda cazip kalmaya devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.Altın vize uygulaması, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kişilere 'Yatırım için İkamet İzni' verilmesi anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220925/ab-turkiye-delegasyonu-baskanindan-schengen-basvurularinin-reddedilmesine-iliskin-aciklama-1061596775.html
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altın vize, portekiz, antonio costa, yatırım
altın vize, portekiz, antonio costa, yatırım

Portekiz 'altın vize' uygulamasına son veriyor

12:58 03.11.2022
© AAVize- Belge- Ofis
Vize- Belge- Ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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Portekiz hükümeti, zengin yabancılara ülkede kalma hakkı sunan 'altın vize' programını rafa kaldırma kararı aldı.
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, ülkesinin zengin yabancılara oturma hakkı veren 'altın vize' programını rafa kaldıracağını ve 10 yıllık planın zaten rolünü yerine getirerek amacına ulaştığını söyledi.
Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliği olan Lizbon'daki Web Zirvesi'nde açıklamalarda buılunan Costa, sunulan çeşitli vize programlarının tekrar değerlendirmeye alındığını ve altın vizenin de bunlar arasında yer aldığını kaydetti.
Costa, "Vize işlevini gördü ve şu anda artık devam etmesi için haklı bir sebep kalmadı" ifadelerini kullandı.
Başbakan, ülkesinin yatırım konusunda cazip kalmaya devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.
Altın vize uygulaması, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kişilere 'Yatırım için İkamet İzni' verilmesi anlamına geliyor.
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