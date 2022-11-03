https://sputniknews.com.tr/20221103/portekiz-altin-vize-uygulamasina-son-veriyor-1063023955.html

Portekiz 'altın vize' uygulamasına son veriyor

Portekiz 'altın vize' uygulamasına son veriyor

Portekiz hükümeti, zengin yabancılara ülkede kalma hakkı sunan 'altın vize' programını rafa kaldırma kararı aldı. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T12:58+0300

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dünya

altın vize

portekiz

antonio costa

yatırım

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Portekiz Başbakanı Antonio Costa, ülkesinin zengin yabancılara oturma hakkı veren 'altın vize' programını rafa kaldıracağını ve 10 yıllık planın zaten rolünü yerine getirerek amacına ulaştığını söyledi.Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliği olan Lizbon'daki Web Zirvesi'nde açıklamalarda buılunan Costa, sunulan çeşitli vize programlarının tekrar değerlendirmeye alındığını ve altın vizenin de bunlar arasında yer aldığını kaydetti.Costa, "Vize işlevini gördü ve şu anda artık devam etmesi için haklı bir sebep kalmadı" ifadelerini kullandı.Başbakan, ülkesinin yatırım konusunda cazip kalmaya devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.Altın vize uygulaması, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kişilere 'Yatırım için İkamet İzni' verilmesi anlamına geliyor.

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