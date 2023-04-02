https://sputniknews.com.tr/20230402/papa-francis-rahatsizligi-sonrasi-ilk-kez-ayine-katildi-1069064526.html

Papa Francis rahatsızlığı sonrası ilk kez ayine katıldı

Papa Francis rahatsızlığı sonrası ilk kez ayine katıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hafta içinde geçirdiği solunum yolu enfeksiyonunun ardından Paskalya Yortusu öncesinde kutlanan 'Palmiye Pazarı'... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T15:48+0300

2023-04-02T15:48+0300

2023-04-02T15:51+0300

dünya

papa francis

vatikan

hastalık

ayin

katolik

katolik kilisesi

roma

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Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın 'çarmıha gerilmeden' önce son kez Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" Bayramı, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen yaklaşık 60 bin inananın katıldığı büyük ayinle kutlandı.Ayine, hafta içinde solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle 3 gün boyunca hastanede tedavi gören ve dün taburcu edilen Papa Francis de katıldı.Normalde ayini yöneten Papa, bu kez ayinin açılışını ve kapanışını yaparken, ayini ise Kardinal Leandro Sandri yönetti.Ayinin açılışını yapan ve konuşmasında sesi yorgun gelen Papa, bugünlerde kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, kendisinin de Hz. İsa'nın sevgisine ihtiyaç duyduğunu söyledi.Papa Francis, Ukrayna için barış çağrısını da yineledi.Katoliklerin ruhani lideri, ayin sonrasında 'Papamobile' aracıyla meydanda toplanan inananları selamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230401/hastaneden-taburcu-edilen-papa-francis-halen-hayattayim-1069037622.html

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papa francis, vatikan, hastalık, ayin, katolik, katolik kilisesi, roma