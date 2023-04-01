https://sputniknews.com.tr/20230401/hastaneden-taburcu-edilen-papa-francis-halen-hayattayim-1069037622.html

Hastaneden taburcu edilen Papa Francis: Halen hayattayım

Hastaneden taburcu edilen Papa Francis: Halen hayattayım

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunum yolu enfeksiyonu dolayısıyla üç gündür tedavi gördüğü Gemelli Hastanesi’nden... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T14:45+0300

2023-04-01T14:45+0300

2023-04-01T14:45+0300

dünya

papa francis

vatikan

roma

hasta

akciğer

bronşit

taburcu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1063998422_0:23:3561:2026_1920x0_80_0_0_f4f5a92a9c05001c447645d61b62d704.jpg

Nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa Franciscus, üç günlük tedavinin ardından bugün hastaneden ayrıldı. Papa, hastane çıkışında arabasını durdurtarak kendisini bekleyenler ve gazetecilerle sohbet etti.Kendisini hastanede olduğu süre boyunca bekleyen gazetecilere teşekkür eden Papa, nasıl olduğu sorusuna "Halen hayattayım" yanıtını verdi. Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada da Papa'nın sabah saatlerinde Gemelli Hastanesi'nden ayrılarak Roma'da genellikle seyahatlerinden sonra şükür duası için gittiği Santa Maria Maggiore Kilisesi'ne geçtiği kaydedildi. Gemelli Hastanesi'nde Papa'ya yapılan tetkikler sonucu enfeksiyöz bronşit tanısı konulmuş ve antibiyotik tedavisi uygulanmıştı.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, Papa’nın taburcu edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Bu arada, İtalyan basını, Papa'nın Katolik Hristiyan aleminin gelecek hafta kutlayacağı Paskalya Yortusu'nun ayininde hazır bulunacağını, diğer Paskalya ritüellerine katılıp katılmama durumunun ise sonra belli olacağını yazdı.Papa'nın tek akciğeri bulunuyor2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Papa Franciscus'un, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor. Katoliklerin ruhani lideri, bir süredir dizindeki rahatsızlık sebebiyle etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor. Papa Franciscus, son olarak 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı. Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230401/ukrayna-guvenlik-servisi-kiev-pecersk-manastiri-baspiskoposunu-sorguya-cekti-1069032183.html

vatikan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papa francis, vatikan, roma, hasta, akciğer, bronşit, taburcu