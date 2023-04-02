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Okan Buruk: Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor, Lale Orta'dan bilgilendirme istiyoruz
Okan Buruk: Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor, Lale Orta'dan bilgilendirme istiyoruz
Okan Buruk, Adana Demirspor maçında kırmızı kartlarının verilmediğini belirterek, "VAR müdahil olmadı. Net bir kırmızı karttı. Neden bu pozisyonlara kırmızı... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T09:37+0300
2023-04-02T09:44+0300
spor
okan buruk
lale orta
merkez hakem kurulu (mhk)
galatasaray
fenerbahçe
kırmızı kart
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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şunları kaydetti:Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin performansının sorulması üzerine Buruk, "Icardi bugün gol atamasa da bence her maç takım için elinden geleni yapıyor. Bugün de önde hareketliydi. Rakibe baskı yaptık. Bazen gol atamazsınız. Ben bunu düşüş olarak görmüyorum. Takım olarak Icardi’ye ne kadar topla buluşturuyoruz, o da önemli. Rakiplerimiz de ona daha fazla önlem alıyor" diye cevap verdi.‘Bu pozisyonlarla ilgili bilgilendirme istiyoruz’VAR’ın hakemleri çağırıp, çağırmadığını merak ettiklerini söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bununla ilgili belki açıklama gelir. Sadece Galatasaray’ın Sivasspor deplasmanında, Beşiktaş’ın da Gaziantep FK deplasmanındaki maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Bunun dışında açıklanan VAR kaydı yok. İki haftadır VAR hakemleri çağırıyor mu, hepimiz merak ediyoruz. Hakemleri, VAR çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Hepsini merak ediyoruz. Bununla ilgili Lale Hanım bilgilendirme yaptı. Bu pozisyonlarla ilgili de bir bilgilendirme istiyoruz" ifadelerini kullandı.Maç temposunun önemli bir şey olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Bu hafta ilk defa uzun zamandan beri tam takım çalıştık. Midstjö ve Mertens’in dönmesi bizim için önemliydi. Zaniolo'yu bir yandan hazırlıyoruz. 90 dakikayı görebilecek durumda değil. Bu 90 dakikalar bize avantaj sağlayacak. Bir kupa maçımız var. Bundan sonra tempomuzu yükselteceğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda fiziksel olarak, performans daha yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.‘En yakın rakibimiz Fenerbahçe, puan kaybetmesini bekleyeceğiz’Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında da yorum yapan Okan Buruk, "Kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Biz kazandıktan sonra rakiplerimiz çok ne yaptığını önemsemiyoruz ama önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile oynuyor. Önemli bir karşılaşma .İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Bizim en yakın rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz, isteyeceğiz" açıklamasında bulundu.‘Galatasaray’ın iyi giden gidişatını bozmak için birçok şey çıkabiliyor’Takımı karıştırmak için 50 tane şeyin çıktığını vurgulayan Buruk, "Onla kavga etti, bunla kavga etti diye. Geçen onun muhabbetini yaptı. Kerem, milli takımda Oliveira bizle antrenman yapıyor, onlar kavga etmiş. Herhalde online kavga ettiler dedik. Birçok şey çıkıyor. Bu iyi niyetle, kötü niyetle, bunu bilemiyoruz. Galatasaray’ın iyi giden gidişatını bozmak için birçok şey çıkabiliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımız bizim yanımızda. Onlarla birlikte hedefimiz şampiyonluk. Bu tür dedikodular çıkacak. Bunu seviyoruz. En son iftar yemeği yedik, orada bile ‘Ayrı ayrı otuyorlar’ yazmışlar. Restorana gidiyoruz, masalar ayrı ayrı. Gerçekten komik şeyler yaşıyoruz. Neden olduğunu, kimlerin yaptığını da çok net bir şekilde biliyoruz" şeklinde konuştu.
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okan buruk, lale orta, merkez hakem kurulu (mhk), galatasaray, fenerbahçe, kırmızı kart
okan buruk, lale orta, merkez hakem kurulu (mhk), galatasaray, fenerbahçe, kırmızı kart

Okan Buruk: Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor, Lale Orta'dan bilgilendirme istiyoruz

09:37 02.04.2023 (güncellendi: 09:44 02.04.2023)
© İHAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© İHA
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Okan Buruk, Adana Demirspor maçında kırmızı kartlarının verilmediğini belirterek, "VAR müdahil olmadı. Net bir kırmızı karttı. Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor?Çağırmayan VAR hakemleri ceza alıyor mu? Bunun ile ilgili merakım var. Bu pozisyonlarla ilgili herhalde Merkez Hakem Kurulu Başkanı açıklama yapacaktır" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şunları kaydetti:
"Bugün maça çok iyi başladık. İlk ayrının büyük bölümünde arzulu, istekli baskı yapan bir takım olduk. Ana sorunumuz maçın ilk yarısında sonlandırma, pas tercihleri oldu. Rakip kaleye çok rahat bir şekilde gitsek de burada sonlandırmayı doğru bir şekilde yapamadık. Rakibimiz bu ligin en tehlikeli hücuma çıkan takımlarından biri. 3-4 kez kalemize gelmelerinden gördük. Golle de sonuçlanabilirdi. Ofansif olarak rakibimizden daha iyiydik. Bu anlamda biraz sonlandırmayı daha iyi yapmamız gerekiyor. Çok kaliteli oyuncularımızı var. Özellikle ikinci yarısında zaman zaman bizim de oyuncularımızın yorulmaları ortaya çıktı. Bugün ana oyuna sonradan giren oyuncuların verdiği katkı önemliydi. Sonucu net bir şekilde etkiledi. Maçın kazanmamıza destek oldular. Bizim için değerli. Maçın içinde Konyaspor maçında yaşadığımız kırmızı kart olayının birebir aynısı yaşadık. VAR müdahil olmadı. Net bir kırmızı karttı. Rakibimiz 10 kişi kalacaktı. Bu kırmızı kart verilmedi. Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor? Bu pozisyonlar kırmızı kart mı, değil mi? Çağırmayan VAR hakemleri ceza alıyor mu? Bunun ile ilgili merakım var. Bu pozisyonlarla ilgili kulüp olarak açıklama bekliyoruz. Herhalde Merkez Hakem Kurulu Başkanı açıklama yapacaktır. Genel futbol kuralları içerisinde bu pozisyonlar kırmızı kart olarak değerlendiriliyor. Kazandık, 2-0’lık galibiyet bizim için önemliydi. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Böyle bir takımı yendiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak."
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin performansının sorulması üzerine Buruk, "Icardi bugün gol atamasa da bence her maç takım için elinden geleni yapıyor. Bugün de önde hareketliydi. Rakibe baskı yaptık. Bazen gol atamazsınız. Ben bunu düşüş olarak görmüyorum. Takım olarak Icardi’ye ne kadar topla buluşturuyoruz, o da önemli. Rakiplerimiz de ona daha fazla önlem alıyor" diye cevap verdi.

‘Bu pozisyonlarla ilgili bilgilendirme istiyoruz’

VAR’ın hakemleri çağırıp, çağırmadığını merak ettiklerini söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bununla ilgili belki açıklama gelir. Sadece Galatasaray’ın Sivasspor deplasmanında, Beşiktaş’ın da Gaziantep FK deplasmanındaki maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Bunun dışında açıklanan VAR kaydı yok. İki haftadır VAR hakemleri çağırıyor mu, hepimiz merak ediyoruz. Hakemleri, VAR çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Hepsini merak ediyoruz. Bununla ilgili Lale Hanım bilgilendirme yaptı. Bu pozisyonlarla ilgili de bir bilgilendirme istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Maç temposunun önemli bir şey olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Bu hafta ilk defa uzun zamandan beri tam takım çalıştık. Midstjö ve Mertens’in dönmesi bizim için önemliydi. Zaniolo'yu bir yandan hazırlıyoruz. 90 dakikayı görebilecek durumda değil. Bu 90 dakikalar bize avantaj sağlayacak. Bir kupa maçımız var. Bundan sonra tempomuzu yükselteceğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda fiziksel olarak, performans daha yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.

‘En yakın rakibimiz Fenerbahçe, puan kaybetmesini bekleyeceğiz’

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında da yorum yapan Okan Buruk, "Kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Biz kazandıktan sonra rakiplerimiz çok ne yaptığını önemsemiyoruz ama önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile oynuyor. Önemli bir karşılaşma .İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Bizim en yakın rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz, isteyeceğiz" açıklamasında bulundu.

‘Galatasaray’ın iyi giden gidişatını bozmak için birçok şey çıkabiliyor’

Takımı karıştırmak için 50 tane şeyin çıktığını vurgulayan Buruk, "Onla kavga etti, bunla kavga etti diye. Geçen onun muhabbetini yaptı. Kerem, milli takımda Oliveira bizle antrenman yapıyor, onlar kavga etmiş. Herhalde online kavga ettiler dedik. Birçok şey çıkıyor. Bu iyi niyetle, kötü niyetle, bunu bilemiyoruz. Galatasaray’ın iyi giden gidişatını bozmak için birçok şey çıkabiliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımız bizim yanımızda. Onlarla birlikte hedefimiz şampiyonluk. Bu tür dedikodular çıkacak. Bunu seviyoruz. En son iftar yemeği yedik, orada bile ‘Ayrı ayrı otuyorlar’ yazmışlar. Restorana gidiyoruz, masalar ayrı ayrı. Gerçekten komik şeyler yaşıyoruz. Neden olduğunu, kimlerin yaptığını da çok net bir şekilde biliyoruz" şeklinde konuştu.
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