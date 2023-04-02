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Yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi
Yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi
U14 Türkiye Şampiyonası’nda Talasgücü Belediyespor - Adana Seyhan Belediyespor karşılaşması yarıda kaldı. Yönetici, hakeme kafa atarken Talasgücü müsabakayı... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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spor
maç
hakem
tatil
yönetici
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Mersin Grubu’nda ilk maçına Seyfi Ali Stadı’nda Adana Seyhan Belediyespor karşısında çıkan Talasgücü Belediyespor, rakibini Emirhan Bircan’ın attığı tek gol ile mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler ikinci maçında Osmaniye Akdenizspor ile karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor’un 2-0’lık üstünlüğü ile devam eden karşılaşma yarıda kaldı. Maçın orta hakemi, Osmaniye Akdenizspor kulübesinden bir yöneticiye kart göstermeye giderken yönetici sahaya girerek hakeme kafa attı. Sarı kartı elinden düşüren hakem, ardından yardımcılarını çağırdı ve maçı tatil etti.Maçın yarıda kalması sonrası Talasgücü Belediyespor hükmen kazanarak adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler final oynayacak.
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maç, hakem, tatil, yönetici
maç, hakem, tatil, yönetici

Yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi

14:05 02.04.2023 (güncellendi: 14:12 02.04.2023)
© İHATalasgücü Belediyespor-Adana Seyhan Belediyespor karşılaşması
Talasgücü Belediyespor-Adana Seyhan Belediyespor karşılaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© İHA
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U14 Türkiye Şampiyonası’nda Talasgücü Belediyespor - Adana Seyhan Belediyespor karşılaşması yarıda kaldı. Yönetici, hakeme kafa atarken Talasgücü müsabakayı hükmen kazandı.
Mersin Grubu’nda ilk maçına Seyfi Ali Stadı’nda Adana Seyhan Belediyespor karşısında çıkan Talasgücü Belediyespor, rakibini Emirhan Bircan’ın attığı tek gol ile mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı-lacivertliler ikinci maçında Osmaniye Akdenizspor ile karşı karşıya geldi. Talasgücü Belediyespor’un 2-0’lık üstünlüğü ile devam eden karşılaşma yarıda kaldı. Maçın orta hakemi, Osmaniye Akdenizspor kulübesinden bir yöneticiye kart göstermeye giderken yönetici sahaya girerek hakeme kafa attı. Sarı kartı elinden düşüren hakem, ardından yardımcılarını çağırdı ve maçı tatil etti.
Maçın yarıda kalması sonrası Talasgücü Belediyespor hükmen kazanarak adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler final oynayacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçta iki taraftar sahaya girdi. Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya saldırdı. Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Bu olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
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