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Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı
Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı
Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçta iki taraftar sahaya girdi. Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T01:42+0300
2023-03-17T01:48+0300
spor
sivasspor
fiorentina
kavga
taraftar kavgası
taraftar
saha
uefa avrupa konferans ligi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Fiorentina adını çeyrek finale yazdırdı.Maçın son dakikalarında iki Sivasspor taraftarı sahaya girdi. Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya saldırdı.Sahaya giren iki kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stadyum dışına çıkarıldı.Yumruklu saldırıya uğrayan Bianco'nun burnuna tampon yapıldı.'Maçı mahvettiğini düşünüyorum'Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, olayla ilgili şu yorumda bulundu:
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sivasspor, fiorentina, kavga, taraftar kavgası, taraftar, saha, uefa avrupa konferans ligi
sivasspor, fiorentina, kavga, taraftar kavgası, taraftar, saha, uefa avrupa konferans ligi

Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı

01:42 17.03.2023 (güncellendi: 01:48 17.03.2023)
© AAAvrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçta iki taraftar sahaya girdi. Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya saldırdı. Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bu olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum" dedi.
Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçta iki taraftar sahaya girdi. Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya saldırdı. Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Bu olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
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Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçta iki taraftar sahaya girdi. Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya saldırdı. Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bu olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum" dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Fiorentina adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçın son dakikalarında iki Sivasspor taraftarı sahaya girdi. Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya saldırdı.
Sahaya giren iki kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stadyum dışına çıkarıldı.
Yumruklu saldırıya uğrayan Bianco'nun burnuna tampon yapıldı.

'Maçı mahvettiğini düşünüyorum'

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, olayla ilgili şu yorumda bulundu:
"Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabii oyuncumuz da böyle bir şey beklemiyordu. Şu anda burnu kızarmış durumda soyunma odasında oturuyor. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum."
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