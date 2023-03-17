Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı

"Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabii oyuncumuz da böyle bir şey beklemiyordu. Şu anda burnu kızarmış durumda soyunma odasında oturuyor. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum."