https://sputniknews.com.tr/20230402/kazakistan-mayistan-itibaren-gunluk-petrol-uretimini-78-bin-varile-dusurecek-1069076645.html

Kazakistan mayıstan itibaren günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek

Kazakistan mayıstan itibaren günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek

Kazakistan, mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararı aldı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T21:27+0300

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2023-04-02T21:28+0300

dünya

kazakistan

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varil

üretim

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enerji

asya & pasifik

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Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararının OPEC+ ülkeleriyle alındığı bildirildi.Açıklamada, “Kazakistan, gönüllü olarak mayıstan itibaren 2023 yılının sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek. Bu, 5 Ekim 2022’de 33. OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına ek bir önlemdir” ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230402/suudi-arabistan-bae-ve-kuveyt-petrol-uretiminde-kesintiye-gideceklerini-acikladi-1069072606.html

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kazakistan, petrol, varil, üretim, karar, enerji, asya & pasifik