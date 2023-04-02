https://sputniknews.com.tr/20230402/kazakistan-mayistan-itibaren-gunluk-petrol-uretimini-78-bin-varile-dusurecek-1069076645.html
Kazakistan mayıstan itibaren günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek
Kazakistan mayıstan itibaren günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek
Kazakistan, mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararı aldı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T21:27+0300
2023-04-02T21:27+0300
2023-04-02T21:28+0300
dünya
kazakistan
petrol
varil
üretim
karar
enerji
asya & pasifik
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Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararının OPEC+ ülkeleriyle alındığı bildirildi.Açıklamada, “Kazakistan, gönüllü olarak mayıstan itibaren 2023 yılının sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek. Bu, 5 Ekim 2022’de 33. OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına ek bir önlemdir” ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/suudi-arabistan-bae-ve-kuveyt-petrol-uretiminde-kesintiye-gideceklerini-acikladi-1069072606.html
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kazakistan, petrol, varil, üretim, karar, enerji, asya & pasifik
kazakistan, petrol, varil, üretim, karar, enerji, asya & pasifik
Kazakistan mayıstan itibaren günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek
21:27 02.04.2023 (güncellendi: 21:28 02.04.2023) Abone ol
Kazakistan, mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararı aldı.
Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararının OPEC+ ülkeleriyle alındığı bildirildi.
Açıklamada, “Kazakistan, gönüllü olarak mayıstan itibaren 2023 yılının sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürecek. Bu, 5 Ekim 2022’de 33. OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına ek bir önlemdir” ifadesi kullanıldı.