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İtalya'da iktidar partisinden yabancı kelime kullanılmasını cezalandıran yasa teklifi
İtalya'da iktidar partisinden yabancı kelime kullanılmasını cezalandıran yasa teklifi
İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), kamu yönetiminde İtalyanca yerine yabancı kelime kullanımını... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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Ulusal basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi FdI'den Milletvekili Fabio Rampelli, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne İtalyan dilinin kamu yönetiminde kullanılmasını garanti altına almak, 'yok olmaktan kurtarmak ve korumak' maksadıyla yasa tasarısı sundu.Yasa tasarısının tüm yabancı dilleri kapsamakla birlikte özellikle İtalyanca dilinin değerini küçülten İngilizce kelimelerin kullanımına yönelik olduğu ifade edildi.Parlamentoda görüşülecek olan tasarı, kamuda görev alacaklardan yazılı ve sözlü olarak İtalyanca diline iyi derecede hakim olmayı şart koşarken, ülkede faaliyet gösteren özel şirketlerin iş unvan adları ve kısaltmaları dahil resmi yazışmalarda İngilizce kullanımını yasaklama amacını taşıyor.Tasarının yasalaşması halinde bu kuralları ihlal edenlere 5 bin euro ile 100 bin euro arasında değişen para cezası öngörülüyor.Corriere della Sera gazetesine konuşan Rampelli, bu yasa tasarısının kamu ve özel kuruluşlardaki yazışmaların yanı sıra bazı yasa adlarının İngilizce isimlerle anılmasının önüne geçmek için olduğunu kaydetti.Rampelli, bu kanun teklifinin nasıl ortaya çıktığı sorusuna, "İki nedeni var. İlki, vatandaşların anlama hakkı vardır, aksi takdirde demokrasi de yoktur. İkinci olarak, küreselleşme süreçlerinin hemen hemen her yerde ana dilleri riske attığı aşikardır" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/italyada-hukumet-kuraklik-kriziyle-mucadeleye-yonelik-yol-haritasini-belirledi-1067684335.html
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italya, iktidar, yasa, dil, koruma

İtalya'da iktidar partisinden yabancı kelime kullanılmasını cezalandıran yasa teklifi

14:19 02.04.2023 (güncellendi: 14:20 02.04.2023)
© AAİtalya'da meclis
İtalya'da meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA
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İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), kamu yönetiminde İtalyanca yerine yabancı kelime kullanımını cezalandırmayı öngören yasa teklifi sundu.
Ulusal basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi FdI'den Milletvekili Fabio Rampelli, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne İtalyan dilinin kamu yönetiminde kullanılmasını garanti altına almak, 'yok olmaktan kurtarmak ve korumak' maksadıyla yasa tasarısı sundu.
Yasa tasarısının tüm yabancı dilleri kapsamakla birlikte özellikle İtalyanca dilinin değerini küçülten İngilizce kelimelerin kullanımına yönelik olduğu ifade edildi.
Parlamentoda görüşülecek olan tasarı, kamuda görev alacaklardan yazılı ve sözlü olarak İtalyanca diline iyi derecede hakim olmayı şart koşarken, ülkede faaliyet gösteren özel şirketlerin iş unvan adları ve kısaltmaları dahil resmi yazışmalarda İngilizce kullanımını yasaklama amacını taşıyor.
Tasarının yasalaşması halinde bu kuralları ihlal edenlere 5 bin euro ile 100 bin euro arasında değişen para cezası öngörülüyor.
Corriere della Sera gazetesine konuşan Rampelli, bu yasa tasarısının kamu ve özel kuruluşlardaki yazışmaların yanı sıra bazı yasa adlarının İngilizce isimlerle anılmasının önüne geçmek için olduğunu kaydetti.
Rampelli, bu kanun teklifinin nasıl ortaya çıktığı sorusuna, "İki nedeni var. İlki, vatandaşların anlama hakkı vardır, aksi takdirde demokrasi de yoktur. İkinci olarak, küreselleşme süreçlerinin hemen hemen her yerde ana dilleri riske attığı aşikardır" yanıtını verdi.
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