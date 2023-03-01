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https://sputniknews.com.tr/20230301/italyada-hukumet-kuraklik-kriziyle-mucadeleye-yonelik-yol-haritasini-belirledi-1067684335.html
İtalya'da hükümet, kuraklık kriziyle mücadeleye yönelik yol haritasını belirledi
İtalya'da hükümet, kuraklık kriziyle mücadeleye yönelik yol haritasını belirledi
İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, kuraklık kriziyle mücadeleye ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturulmasını ve bunun başına olağanüstü bir komiserin... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T23:51+0300
2023-03-01T23:51+0300
dünya
giorgia meloni
kuraklık
italya
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İtalya Başbakanlığ'ından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında konuyla ilgili bakanların katılımıyla kuraklık ve devam etmekte olan su sıkıntısını görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştiği belirtildi.Toplantıda kuraklıkla mücadelede atılacak adımlar konusunda 4 maddelik yol haritası belirlendiği ifade edildi.Buna göre, Başbakanlık'ta bu konuyla alakalı ilgili tüm bakanlıkları kapsayacak bir kontrol mekanizması oluşturulacak ve olağanüstü bir komiser bu mekanizmanın çalışmaların yürütmesinden sorumlu olacak.Bu kapsamda, kuraklık sorununa müdahale öncelikleri, bunların uygun programlanması, ayrıca bölgeler ve ilgili yerel kuruluşlarla mutabakata varmak suretiyle bir "ulusal su yönetim planı" belirlenecek.Kuraklıkla mücadele için gerekli çalışmaların hızlandırılması sağlanacak ve gerekli yasal sadeleştirmeler hayata geçirilecek.Ayrıca su kaynaklarının sorumlu biçimde kullanılması konusunda bir bilinçlendirme kampanyası başlatılacak.Bu arada, Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida da Temsilciler Meclisi'nde kuraklıkla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, bu soruna parlamentoyu da katarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla yaklaşmaları gerektiğini söyledi.Su kemerlerini daha etkin şekilde kullanıp yararlanmaları gerektiğini dile getiren Lollobrigida, ellerinde bu sorun için son birkaç yılda tahsis edilmiş ancak bürokratik bazı engeller nedeniyle kullanamadıkları 8 milyar avro olduğunu, bunun kullanımına yönelik hızlı yasal bir müdahale gerektiğini belirtti.İtalya'da kuraklık sorunu geçen yazdan beri devam ediyor2022'nin bahar ve yaz aylarında yağış oranlarının düşük kalması sebebiyle son 70 yılın en şiddetli kuraklığını geçiren İtalya’da takip eden sonbahar ve kış aylarında özellikle kuzey bölgelerinin yine az yağış alması, gelecek aylar için endişe yaratıyor.İklim araştırmaları vakfı CIMA'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre, Alpler'deki kar oranı son 10 yılın ortalamasına kıyasla bu kış yüzde 53 daha az olurken bu durum, tarımsal üretimin ana unsurlarından olan ülkenin 652 kilometre uzunluğuyla en uzun nehri Po'nun su seviyesine de yansıdı. Po'nun su seviyesinin, son 10 yıla göre bu yıl yüzde 61 daha az olduğu belirtilmişti.Ülkede geçen yılki kuraklığın tarım sektöründe yaklaşık 6 milyar avroluk zarara yol açtığı basına yansımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230223/italyada-milyonlarca-kisi-kuraklik-nedeniyle-sularinin-kesilmesi-riskiyle-karsi-karsiya-1067434746.html
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giorgia meloni, kuraklık, italya
giorgia meloni, kuraklık, italya

İtalya'da hükümet, kuraklık kriziyle mücadeleye yönelik yol haritasını belirledi

23:51 01.03.2023
© AAKuraklık, sulak alan
Kuraklık, sulak alan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, kuraklık kriziyle mücadeleye ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturulmasını ve bunun başına olağanüstü bir komiserin atanmasını kararlaştırdı.
İtalya Başbakanlığ'ından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında konuyla ilgili bakanların katılımıyla kuraklık ve devam etmekte olan su sıkıntısını görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştiği belirtildi.
Toplantıda kuraklıkla mücadelede atılacak adımlar konusunda 4 maddelik yol haritası belirlendiği ifade edildi.
Buna göre, Başbakanlık'ta bu konuyla alakalı ilgili tüm bakanlıkları kapsayacak bir kontrol mekanizması oluşturulacak ve olağanüstü bir komiser bu mekanizmanın çalışmaların yürütmesinden sorumlu olacak.
Bu kapsamda, kuraklık sorununa müdahale öncelikleri, bunların uygun programlanması, ayrıca bölgeler ve ilgili yerel kuruluşlarla mutabakata varmak suretiyle bir "ulusal su yönetim planı" belirlenecek.
Kuraklıkla mücadele için gerekli çalışmaların hızlandırılması sağlanacak ve gerekli yasal sadeleştirmeler hayata geçirilecek.
Ayrıca su kaynaklarının sorumlu biçimde kullanılması konusunda bir bilinçlendirme kampanyası başlatılacak.
Bu arada, Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida da Temsilciler Meclisi'nde kuraklıkla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, bu soruna parlamentoyu da katarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla yaklaşmaları gerektiğini söyledi.
Su kemerlerini daha etkin şekilde kullanıp yararlanmaları gerektiğini dile getiren Lollobrigida, ellerinde bu sorun için son birkaç yılda tahsis edilmiş ancak bürokratik bazı engeller nedeniyle kullanamadıkları 8 milyar avro olduğunu, bunun kullanımına yönelik hızlı yasal bir müdahale gerektiğini belirtti.

İtalya'da kuraklık sorunu geçen yazdan beri devam ediyor

2022'nin bahar ve yaz aylarında yağış oranlarının düşük kalması sebebiyle son 70 yılın en şiddetli kuraklığını geçiren İtalya’da takip eden sonbahar ve kış aylarında özellikle kuzey bölgelerinin yine az yağış alması, gelecek aylar için endişe yaratıyor.
İklim araştırmaları vakfı CIMA'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre, Alpler'deki kar oranı son 10 yılın ortalamasına kıyasla bu kış yüzde 53 daha az olurken bu durum, tarımsal üretimin ana unsurlarından olan ülkenin 652 kilometre uzunluğuyla en uzun nehri Po'nun su seviyesine de yansıdı. Po'nun su seviyesinin, son 10 yıla göre bu yıl yüzde 61 daha az olduğu belirtilmişti.
Ülkede geçen yılki kuraklığın tarım sektöründe yaklaşık 6 milyar avroluk zarara yol açtığı basına yansımıştı.
Musluk - su - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
DÜNYA
İtalya'da milyonlarca kişi kuraklık nedeniyle sularının kesilmesi riskiyle karşı karşıya
23 Şubat, 21:56
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