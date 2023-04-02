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İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 63 şüpheli serbest bırakıldı
İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 63 şüpheli serbest bırakıldı
İstanbul'da 3 ayda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalanırken, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen çok sayıda ürüne el konuldu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T17:10+0300
2023-04-02T17:10+0300
türkiye
kaçakçılık
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
istanbul
operasyon
serbest
serbest bırakma
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize biçimde hareket eden ve yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yürüttü.Ekipler ocak, şubat ve martta Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Kağıthane ve Arnavutköy'de iş yeri ve depo olarak faaliyet gösteren 22 adrese operasyon düzenledi.Operasyonlarda toplam 63 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 bin 590 cep telefonu, 236 ziynet eşyası ve 496 gram pırlantanın yanı sıra, aralarında bıçak, halı, kablosuz kulaklık, akıllı saat, saç şekillendirici gibi ürünlerin bulunduğu toplam 143 bin 974 muhtelif eşya ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin, haklarında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230401/konyada-kargoyla-silah-kacakciligi-yapan-zanli-yakalandi-1069031877.html
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kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istanbul, operasyon, serbest, serbest bırakma
kaçakçılık, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istanbul, operasyon, serbest, serbest bırakma

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 63 şüpheli serbest bırakıldı

17:10 02.04.2023
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA
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İstanbul'da 3 ayda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalanırken, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen çok sayıda ürüne el konuldu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize biçimde hareket eden ve yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler ocak, şubat ve martta Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Fatih, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Kağıthane ve Arnavutköy'de iş yeri ve depo olarak faaliyet gösteren 22 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda toplam 63 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 bin 590 cep telefonu, 236 ziynet eşyası ve 496 gram pırlantanın yanı sıra, aralarında bıçak, halı, kablosuz kulaklık, akıllı saat, saç şekillendirici gibi ürünlerin bulunduğu toplam 143 bin 974 muhtelif eşya ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, haklarında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
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