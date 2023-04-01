https://sputniknews.com.tr/20230401/konyada-kargoyla-silah-kacakciligi-yapan-zanli-yakalandi-1069031877.html

Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı

Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T11:21+0300

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türkiye

konya

silah kaçakçılığı

kargo

gözaltı

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Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir kargo firması aracılığıyla şehir dışına faturasız ve ruhsatsız silah gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Polis ekipleri, kargo firmasının şubesinde yaptıkları aramada, şehir dışına gönderilmek üzere paketlenmiş silah ele geçirdi.Ekipler, göndericinin adresine yaptıkları baskında ise çok sayıda kaçak silah ele geçirdi.Evde ve kargo firmasında bulunan 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kısa pompalı tüfek, 47 tabanca mermisi ve 1 kurusıkı tabancaya el konuldu.Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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konya, silah kaçakçılığı, kargo, gözaltı