https://sputniknews.com.tr/20230401/konyada-kargoyla-silah-kacakciligi-yapan-zanli-yakalandi-1069031877.html
Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı
Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T11:21+0300
2023-04-01T11:21+0300
2023-04-01T11:21+0300
türkiye
konya
silah kaçakçılığı
kargo
gözaltı
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Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir kargo firması aracılığıyla şehir dışına faturasız ve ruhsatsız silah gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Polis ekipleri, kargo firmasının şubesinde yaptıkları aramada, şehir dışına gönderilmek üzere paketlenmiş silah ele geçirdi.Ekipler, göndericinin adresine yaptıkları baskında ise çok sayıda kaçak silah ele geçirdi.Evde ve kargo firmasında bulunan 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kısa pompalı tüfek, 47 tabanca mermisi ve 1 kurusıkı tabancaya el konuldu.Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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konya, silah kaçakçılığı, kargo, gözaltı
konya, silah kaçakçılığı, kargo, gözaltı
Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir kargo firması aracılığıyla şehir dışına faturasız ve ruhsatsız silah gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, kargo firmasının şubesinde yaptıkları aramada, şehir dışına gönderilmek üzere paketlenmiş silah ele geçirdi.
Ekipler, göndericinin adresine yaptıkları baskında ise çok sayıda kaçak silah ele geçirdi.
Evde ve kargo firmasında bulunan 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kısa pompalı tüfek, 47 tabanca mermisi ve 1 kurusıkı tabancaya el konuldu.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.