https://sputniknews.com.tr/20230402/guney-korenin-baskentinde-orman-yangini-120-ev-tahliye-edildi-1069070419.html
Güney Kore’nin başkentinde orman yangını: 120 ev tahliye edildi
Güney Kore’nin başkentinde orman yangını: 120 ev tahliye edildi
Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle en az 120 ev tahliye edildi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T17:25+0300
2023-04-02T17:25+0300
2023-04-02T17:25+0300
dünya
güney kore
seul
yangın
yangın söndürme
orman yangını
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Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Inwangsan Dağın’da çıkan yangın nedeniyle bölgede bulunan en az 120 ev güvenlik amaçlı tahliye edildi. Yangında yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle dönerken, yangına havadan müdahale edildi. Yetkililer, yerel saatle 11.50 sularında başlayan yangının 17.00 sularında kontrol altına alındığı ve neredeyse söndürüldüğünü açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/irandan-hava-sahasina-girmeye-calisan-abd-casus-ucagina-uyari-1069069031.html
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güney kore, seul, yangın, yangın söndürme, orman yangını
güney kore, seul, yangın, yangın söndürme, orman yangını
Güney Kore’nin başkentinde orman yangını: 120 ev tahliye edildi
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Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle en az 120 ev tahliye edildi.
Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Inwangsan Dağın’da çıkan yangın nedeniyle bölgede bulunan en az 120 ev güvenlik amaçlı tahliye edildi.
Yangında yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle dönerken, yangına havadan müdahale edildi.
Yetkililer, yerel saatle 11.50 sularında başlayan yangının 17.00 sularında kontrol altına alındığı ve neredeyse söndürüldüğünü açıkladı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.