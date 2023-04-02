https://sputniknews.com.tr/20230402/irandan-hava-sahasina-girmeye-calisan-abd-casus-ucagina-uyari-1069069031.html

İran'dan hava sahasına girmeye çalışan ABD casus uçağına uyarı

İran'dan hava sahasına girmeye çalışan ABD casus uçağına uyarı

İran Deniz Kuvvetleri Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Umman Denizi açıklarında İran hava sahasına girmeye çalışan EP-3E tipi ABD'ye ait casus uçağına... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T16:56+0300

2023-04-02T16:56+0300

2023-04-02T16:56+0300

savunma

iran

abd

hava sahası

casus uçakları

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Umman Denizi açıklarında uçuş yapan EP-3E tipi ABD'ye ait casus uçağına İran'dan uyarı geldi. İran Deniz Kuvvetleri Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Umman Denizi açıklarında İran hava sahasına girmeye çalışan ABD'ye ait bir casus uçağının tespit edildiği kaydedildi. ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait EP-3E keşif uçağının casusluk faaliyetleri için kullanıldığının belirtildiği açıklamada, "Uçağa uyarı gönderilerek hava sahamızı ihlal etmesine engel olundu" ifadeleri kullanıldı. İran en son 2019 yılında ülkenin güneyinde bulunan Hürmüz Boğazı'nda hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait keşif ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan RQ-4A Global Hawk insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü.

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iran, abd, hava sahası, casus uçakları