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Fransa'da protestocunun pantolonunu çıkardığı öne sürülen polise soruşturma
Fransa'da protestocunun pantolonunu çıkardığı öne sürülen polise soruşturma
Fransa'nın Lyon kentinde 30 Mart'taki polis şiddeti karşıtı protestoda göstericinin pantolonunu çıkardığı iddia edilen polis hakkında, sosyal medyada... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T14:16+0300
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dünya
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pantolon
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Lyon Savcılığı, polisin yol ortasında göstericinin pantolonunu ve üstündeki kıyafeti çıkardığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma, Fransa'da 'Polislerin Polisi' olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütülecek. Fransa'da 25 Mart'ta yapay su havzaları inşaatına karşı düzenlenen protestoda yaralanan göstericilere destek amacıyla ve polis şiddetine tepki için binlerce kişi, 30 Mart akşamı Paris, Lyon, Nantes, Lille gibi farklı kentlerde sokağa inmişti. Lyon kentinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi yürüyüş düzenlemiş, göstericilerin bazılarının yerel polis karakolunu hedef aldığı protestolara polis sert müdahale etmişti. Binlerce çevreci, 25 Mart'ta bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti. Polis ve jandarmanın sert müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar, 28 jandarmanın ve 7 göstericinin yaralandığını açıklamıştı. Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını duyurmuştu.
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fransa, protesto, pantolon, polis, soruşturma
fransa, protesto, pantolon, polis, soruşturma

Fransa'da protestocunun pantolonunu çıkardığı öne sürülen polise soruşturma

14:16 02.04.2023 (güncellendi: 14:17 02.04.2023)
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUFransa- Protestolar
Fransa- Protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
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Fransa'nın Lyon kentinde 30 Mart'taki polis şiddeti karşıtı protestoda göstericinin pantolonunu çıkardığı iddia edilen polis hakkında, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma açıldı.
Lyon Savcılığı, polisin yol ortasında göstericinin pantolonunu ve üstündeki kıyafeti çıkardığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma başlattı.
Soruşturma, Fransa'da 'Polislerin Polisi' olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütülecek.
Fransa'da 25 Mart'ta yapay su havzaları inşaatına karşı düzenlenen protestoda yaralanan göstericilere destek amacıyla ve polis şiddetine tepki için binlerce kişi, 30 Mart akşamı Paris, Lyon, Nantes, Lille gibi farklı kentlerde sokağa inmişti.
Lyon kentinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi yürüyüş düzenlemiş, göstericilerin bazılarının yerel polis karakolunu hedef aldığı protestolara polis sert müdahale etmişti.
Binlerce çevreci, 25 Mart'ta bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti. Polis ve jandarmanın sert müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar, 28 jandarmanın ve 7 göstericinin yaralandığını açıklamıştı.
Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını duyurmuştu.
Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
DÜNYA
Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç
29 Mart, 14:15
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