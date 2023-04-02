https://sputniknews.com.tr/20230402/fransada-gosteri-sirasinda-protestocunun-pantolonunu-cikardigi-one-surulen-polise-sorusturma--1069061099.html

Fransa'da protestocunun pantolonunu çıkardığı öne sürülen polise soruşturma

Fransa'da protestocunun pantolonunu çıkardığı öne sürülen polise soruşturma

Fransa'nın Lyon kentinde 30 Mart'taki polis şiddeti karşıtı protestoda göstericinin pantolonunu çıkardığı iddia edilen polis hakkında, sosyal medyada... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T14:16+0300

2023-04-02T14:16+0300

2023-04-02T14:17+0300

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fransa

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pantolon

polis

soruşturma

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Lyon Savcılığı, polisin yol ortasında göstericinin pantolonunu ve üstündeki kıyafeti çıkardığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma, Fransa'da 'Polislerin Polisi' olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütülecek. Fransa'da 25 Mart'ta yapay su havzaları inşaatına karşı düzenlenen protestoda yaralanan göstericilere destek amacıyla ve polis şiddetine tepki için binlerce kişi, 30 Mart akşamı Paris, Lyon, Nantes, Lille gibi farklı kentlerde sokağa inmişti. Lyon kentinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi yürüyüş düzenlemiş, göstericilerin bazılarının yerel polis karakolunu hedef aldığı protestolara polis sert müdahale etmişti. Binlerce çevreci, 25 Mart'ta bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti. Polis ve jandarmanın sert müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar, 28 jandarmanın ve 7 göstericinin yaralandığını açıklamıştı. Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230329/fransiz-polisinden-protestoculara-copla-orantisiz-guc-1068903480.html

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fransa, protesto, pantolon, polis, soruşturma