https://sputniknews.com.tr/20230329/fransiz-polisinden-protestoculara-copla-orantisiz-guc-1068903480.html
Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç
Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç
Fransa'nın başkenti Paris’te polis, emeklilik reformuna karşı gerçekleştirilen gösterilerde protestoculara karşı copla orantısız güç kullandı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:15+0300
2023-03-29T14:15+0300
2023-03-29T14:15+0300
dünya
video
fransa
protesto
eylem
paris
emeklilik reformu
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Fransa`da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebi üzerine hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu parlamentoda oylamaya sunmadan kabul etmesine tepki olarak dün başkent Paris’te göstericiler bir kez daha sokaklara döküldü.Fransız polisi protestoları bastırmak için orantısız güç uyguladı. Polislerin kaldırımdaki göstericilere copla sert müdahalede bulunduğu anlar kameraya yansıdı.Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekti. Fransa Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) gösterilerin başladığı ocak ayından bu yana polislere yönelik 17 adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
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Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç
Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç
2023-03-29T14:15+0300
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PT0M23S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, fransa, protesto, eylem, paris, emeklilik reformu, видео
video, fransa, protesto, eylem, paris, emeklilik reformu, видео
Fransız polisinden protestoculara copla orantısız güç
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Fransa'nın başkenti Paris’te polis, emeklilik reformuna karşı gerçekleştirilen gösterilerde protestoculara karşı copla orantısız güç kullandı.
Fransa`da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebi üzerine hükümetin tartışmalı emeklilik reformunu parlamentoda oylamaya sunmadan kabul etmesine tepki olarak dün başkent Paris’te göstericiler bir kez daha sokaklara döküldü.
Fransız polisi protestoları bastırmak için orantısız güç uyguladı. Polislerin kaldırımdaki göstericilere copla sert müdahalede bulunduğu anlar kameraya yansıdı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekti. Fransa Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) gösterilerin başladığı ocak ayından bu yana polislere yönelik 17 adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.