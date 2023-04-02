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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/duma-baskani-volodin-abd-ve-avrupa-liderleri-kan-dokucu-kararlari-nedeniyle-cezalandirilmali-1069062786.html
Duma Başkanı Volodin: ABD ve Avrupa liderleri kan dökücü kararları nedeniyle cezalandırılmalı
Duma Başkanı Volodin: ABD ve Avrupa liderleri kan dökücü kararları nedeniyle cezalandırılmalı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa liderlerinin kan dökücü kararları nedeniyle cezaya çarptırılması gerektiğini... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T14:41+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da akan kandan ve yıkımdan sorumlu olan ABD'li ve Avrupalı siyasetçilerin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmaları ve hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini vurguladı. Batı siyasi sisteminin liderleriyle birlikte bir yozlaşma yaşadığını kaydeden Volodin, Batılı siyasetçilerin sadece otoritelerini yitirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda skandallara ve ceza davalarına adlarını yazdırdıklarını belirtti. Batılı siyasetçilerin gerçekte işledikleri suçlardan çok daha basit suçlardan sorumlu tutulduğunu söyleyen Volodin, "Aldıkları kararlar, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da yıkıma, kan akmasına, milyonlarca kurbana ve trajik akıbetlere yol açtı. Bundan sorumlu olan Avrupalı ve ABD'li siyasetçiler, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı" ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın milyonlarca dolarlık yolsuzlukla suçlandığını anımsatan Volodin, mevcut Başkan Joe Biden'ın da böyle bir suçlamayla 'kurtulabileceğini' kaydeden Volodin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de çok basit suçlamalarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak "İşte bu insanlar, tüm dünyaya yaşamayı öğretiyorlar" eleştirisi getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230331/abdde-buyuk-juri-trumpin-suclanmasi-yonunde-oy-kullandi-1068981825.html
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duma, vyaçeslav volodin, abd, ab, ukrayna, yugoslavya, libya, donald trump, nicolas sarkozy, angela merkel
duma, vyaçeslav volodin, abd, ab, ukrayna, yugoslavya, libya, donald trump, nicolas sarkozy, angela merkel

Duma Başkanı Volodin: ABD ve Avrupa liderleri kan dökücü kararları nedeniyle cezalandırılmalı

14:41 02.04.2023 (güncellendi: 14:42 02.04.2023)
© AP PhotoABD - Avrupa Birliği (AB)
ABD - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AP Photo
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa liderlerinin kan dökücü kararları nedeniyle cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da akan kandan ve yıkımdan sorumlu olan ABD'li ve Avrupalı siyasetçilerin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmaları ve hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini vurguladı.
Batı siyasi sisteminin liderleriyle birlikte bir yozlaşma yaşadığını kaydeden Volodin, Batılı siyasetçilerin sadece otoritelerini yitirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda skandallara ve ceza davalarına adlarını yazdırdıklarını belirtti.
Batılı siyasetçilerin gerçekte işledikleri suçlardan çok daha basit suçlardan sorumlu tutulduğunu söyleyen Volodin, "Aldıkları kararlar, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da yıkıma, kan akmasına, milyonlarca kurbana ve trajik akıbetlere yol açtı. Bundan sorumlu olan Avrupalı ve ABD'li siyasetçiler, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı" ifadelerini kullandı.
Donald Trump, 45. ABD Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
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Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın milyonlarca dolarlık yolsuzlukla suçlandığını anımsatan Volodin, mevcut Başkan Joe Biden'ın da böyle bir suçlamayla 'kurtulabileceğini' kaydeden Volodin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de çok basit suçlamalarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak "İşte bu insanlar, tüm dünyaya yaşamayı öğretiyorlar" eleştirisi getirdi.
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