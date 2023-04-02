https://sputniknews.com.tr/20230402/duma-baskani-volodin-abd-ve-avrupa-liderleri-kan-dokucu-kararlari-nedeniyle-cezalandirilmali-1069062786.html
Duma Başkanı Volodin: ABD ve Avrupa liderleri kan dökücü kararları nedeniyle cezalandırılmalı
Duma Başkanı Volodin: ABD ve Avrupa liderleri kan dökücü kararları nedeniyle cezalandırılmalı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa liderlerinin kan dökücü kararları nedeniyle cezaya çarptırılması gerektiğini... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T14:41+0300
2023-04-02T14:41+0300
2023-04-02T14:42+0300
ukrayna krizi
duma
vyaçeslav volodin
abd
ab
ukrayna
yugoslavya
libya
donald trump
nicolas sarkozy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/17/1056598140_0:110:2001:1236_1920x0_80_0_0_a07656835e88d9bcdb745a237892ab8f.jpg
Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da akan kandan ve yıkımdan sorumlu olan ABD'li ve Avrupalı siyasetçilerin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmaları ve hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini vurguladı. Batı siyasi sisteminin liderleriyle birlikte bir yozlaşma yaşadığını kaydeden Volodin, Batılı siyasetçilerin sadece otoritelerini yitirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda skandallara ve ceza davalarına adlarını yazdırdıklarını belirtti. Batılı siyasetçilerin gerçekte işledikleri suçlardan çok daha basit suçlardan sorumlu tutulduğunu söyleyen Volodin, "Aldıkları kararlar, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da yıkıma, kan akmasına, milyonlarca kurbana ve trajik akıbetlere yol açtı. Bundan sorumlu olan Avrupalı ve ABD'li siyasetçiler, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı" ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın milyonlarca dolarlık yolsuzlukla suçlandığını anımsatan Volodin, mevcut Başkan Joe Biden'ın da böyle bir suçlamayla 'kurtulabileceğini' kaydeden Volodin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de çok basit suçlamalarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak "İşte bu insanlar, tüm dünyaya yaşamayı öğretiyorlar" eleştirisi getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230331/abdde-buyuk-juri-trumpin-suclanmasi-yonunde-oy-kullandi-1068981825.html
ukrayna
yugoslavya
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/17/1056598140_104:0:1897:1345_1920x0_80_0_0_0a7632eaf73c2a42215be7f29253044d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
duma, vyaçeslav volodin, abd, ab, ukrayna, yugoslavya, libya, donald trump, nicolas sarkozy, angela merkel
duma, vyaçeslav volodin, abd, ab, ukrayna, yugoslavya, libya, donald trump, nicolas sarkozy, angela merkel
Duma Başkanı Volodin: ABD ve Avrupa liderleri kan dökücü kararları nedeniyle cezalandırılmalı
14:41 02.04.2023 (güncellendi: 14:42 02.04.2023) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa liderlerinin kan dökücü kararları nedeniyle cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da akan kandan ve yıkımdan sorumlu olan ABD'li ve Avrupalı siyasetçilerin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmaları ve hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini vurguladı.
Batı siyasi sisteminin liderleriyle birlikte bir yozlaşma yaşadığını kaydeden Volodin, Batılı siyasetçilerin sadece otoritelerini yitirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda skandallara ve ceza davalarına adlarını yazdırdıklarını belirtti.
Batılı siyasetçilerin gerçekte işledikleri suçlardan çok daha basit suçlardan sorumlu tutulduğunu söyleyen Volodin, "Aldıkları kararlar, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da yıkıma, kan akmasına, milyonlarca kurbana ve trajik akıbetlere yol açtı. Bundan sorumlu olan Avrupalı ve ABD'li siyasetçiler, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı" ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın milyonlarca dolarlık yolsuzlukla suçlandığını anımsatan Volodin, mevcut Başkan Joe Biden'ın da böyle bir suçlamayla 'kurtulabileceğini' kaydeden Volodin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de çok basit suçlamalarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak "İşte bu insanlar, tüm dünyaya yaşamayı öğretiyorlar" eleştirisi getirdi.