https://sputniknews.com.tr/20230402/duma-baskani-volodin-abd-ve-avrupa-liderleri-kan-dokucu-kararlari-nedeniyle-cezalandirilmali-1069062786.html

Duma Başkanı Volodin: ABD ve Avrupa liderleri kan dökücü kararları nedeniyle cezalandırılmalı

Duma Başkanı Volodin: ABD ve Avrupa liderleri kan dökücü kararları nedeniyle cezalandırılmalı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa liderlerinin kan dökücü kararları nedeniyle cezaya çarptırılması gerektiğini... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T14:41+0300

2023-04-02T14:41+0300

2023-04-02T14:42+0300

ukrayna krizi

duma

vyaçeslav volodin

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yugoslavya

libya

donald trump

nicolas sarkozy

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Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da akan kandan ve yıkımdan sorumlu olan ABD'li ve Avrupalı siyasetçilerin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmaları ve hak ettikleri cezayı almaları gerektiğini vurguladı. Batı siyasi sisteminin liderleriyle birlikte bir yozlaşma yaşadığını kaydeden Volodin, Batılı siyasetçilerin sadece otoritelerini yitirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda skandallara ve ceza davalarına adlarını yazdırdıklarını belirtti. Batılı siyasetçilerin gerçekte işledikleri suçlardan çok daha basit suçlardan sorumlu tutulduğunu söyleyen Volodin, "Aldıkları kararlar, Libya, Irak, Suriye, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da yıkıma, kan akmasına, milyonlarca kurbana ve trajik akıbetlere yol açtı. Bundan sorumlu olan Avrupalı ve ABD'li siyasetçiler, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı" ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın milyonlarca dolarlık yolsuzlukla suçlandığını anımsatan Volodin, mevcut Başkan Joe Biden'ın da böyle bir suçlamayla 'kurtulabileceğini' kaydeden Volodin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de çok basit suçlamalarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak "İşte bu insanlar, tüm dünyaya yaşamayı öğretiyorlar" eleştirisi getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230331/abdde-buyuk-juri-trumpin-suclanmasi-yonunde-oy-kullandi-1068981825.html

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duma, vyaçeslav volodin, abd, ab, ukrayna, yugoslavya, libya, donald trump, nicolas sarkozy, angela merkel