Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak

Büyük jüri eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlanması yönünde oy kullandı. Donald Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim... 31.03.2023

2023-03-31T01:39+0300

2023-03-31T01:39+0300

2023-03-31T02:32+0300

dünya

abd

donald trump

stormy daniels

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Joe Tacopina, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Büyük Jürisinin Trump'ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı.Böylece Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.Trump, suçlanmasını 'siyasi' olarak niteledi ve bunun 'seçimlere müdahale' olduğunu savunduTrump, New York Büyük Jürisi'nin kendisine yönelttiği suçlamayı "siyasi" olarak niteledi ve bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savundu.Trump, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Mahkemesi Büyük Jürisinin kendisini suçlamasıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı."Bu tarihteki en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir" diyen Trump, "radikal solcu Demokratların 'Amerika'yı Yeniden Harika Yap' hareketini yok etmek için cadı avına" çıktığını öne sürdü.Trump, hakkında yürütülen Rusya soruşturması ve Mar-a-Lago'daki malikanesinin FBI tarafından basılması gibi kendisine karşı yürütülen soruşturmaları hatırlatarak, "Demokratlar, 'Trump'ı ele geçirme' saplantıları kapsamında yalan söylediler, hile yaptılar ve hırsızlık yaptılar. Ancak şimdi ise düşünülemez olanı yaptılar" dedi.'Ülke tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmadı'Demokratların bu eyleminin seçimlere müdahale olduğunu kaydeden Trump, kendisinin tamamen masum olduğunu savundu.Trump, ülke tarihinde daha önce böyle bir hadisenin yaşanmadığını belirterek, ülkede adalet sisteminin militarize olduğunu öne sürdü. Cumhuriyetçi Parti'den 2024 seçimlerine resmen aday olan Trump, anketlerde açık ara önde göründüğü için Demokratların siyasi rakiplerini cezalandırmak istediklerini ifade etti.Eski Başkan Trump, "George Soros tarafından özenle seçilen ve finanse edilen Manhattan Savcısı Alvin Bragg tam bir rezalet. New York'u ele geçiren benzeri görülmemiş suç dalgasını durdurmak yerine, odaklanması gereken cinayetleri, hırsızlıkları ve saldırıları görmezden gelerek Joe Biden'ın kirli işini yapıyor" ifadelerini kullandı."Bu Cadı Avının Joe Biden'a büyük ölçüde geri tepeceğine inanıyorum" diyen Trump, kendisini destekleyenlerle birlikte bunun üstesinden geleceklerini, Biden'ı yenerek Demokratların görevlerine son vereceklerini ve Amerika'yı yeniden harika yapacaklarını ileri sürdü.ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.'Sus payı' ödemesiYetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.

2023

abd, donald trump, stormy daniels