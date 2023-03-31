Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:35
115 dk
Z RAPORU
YSK itirazları kabul etmedi
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
06:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Mehtap Yenidoğan'la Güne Başlarken
09:00
72 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
10:17
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
10:23
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
10:47
8 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
10:57
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
11:17
10 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
11:45
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
12:20
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
12:33
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230331/abdde-buyuk-juri-trumpin-suclanmasi-yonunde-oy-kullandi-1068981825.html
Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak
Büyük jüri eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlanması yönünde oy kullandı. Donald Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T01:39+0300
2023-03-31T02:32+0300
dünya
abd
donald trump
stormy daniels
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/09/1059690098_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a41ec707f66f78b8c2544d8ff2ad5564.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Joe Tacopina, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Büyük Jürisinin Trump'ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı.Böylece Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.Trump, suçlanmasını 'siyasi' olarak niteledi ve bunun 'seçimlere müdahale' olduğunu savunduTrump, New York Büyük Jürisi'nin kendisine yönelttiği suçlamayı "siyasi" olarak niteledi ve bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savundu.Trump, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Mahkemesi Büyük Jürisinin kendisini suçlamasıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı."Bu tarihteki en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir" diyen Trump, "radikal solcu Demokratların 'Amerika'yı Yeniden Harika Yap' hareketini yok etmek için cadı avına" çıktığını öne sürdü.Trump, hakkında yürütülen Rusya soruşturması ve Mar-a-Lago'daki malikanesinin FBI tarafından basılması gibi kendisine karşı yürütülen soruşturmaları hatırlatarak, "Demokratlar, 'Trump'ı ele geçirme' saplantıları kapsamında yalan söylediler, hile yaptılar ve hırsızlık yaptılar. Ancak şimdi ise düşünülemez olanı yaptılar" dedi.'Ülke tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmadı'Demokratların bu eyleminin seçimlere müdahale olduğunu kaydeden Trump, kendisinin tamamen masum olduğunu savundu.Trump, ülke tarihinde daha önce böyle bir hadisenin yaşanmadığını belirterek, ülkede adalet sisteminin militarize olduğunu öne sürdü. Cumhuriyetçi Parti'den 2024 seçimlerine resmen aday olan Trump, anketlerde açık ara önde göründüğü için Demokratların siyasi rakiplerini cezalandırmak istediklerini ifade etti.Eski Başkan Trump, "George Soros tarafından özenle seçilen ve finanse edilen Manhattan Savcısı Alvin Bragg tam bir rezalet. New York'u ele geçiren benzeri görülmemiş suç dalgasını durdurmak yerine, odaklanması gereken cinayetleri, hırsızlıkları ve saldırıları görmezden gelerek Joe Biden'ın kirli işini yapıyor" ifadelerini kullandı."Bu Cadı Avının Joe Biden'a büyük ölçüde geri tepeceğine inanıyorum" diyen Trump, kendisini destekleyenlerle birlikte bunun üstesinden geleceklerini, Biden'ı yenerek Demokratların görevlerine son vereceklerini ve Amerika'yı yeniden harika yapacaklarını ileri sürdü.ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.'Sus payı' ödemesiYetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/09/1059690098_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_a2d80060440c809180489bdb894c22db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, stormy daniels
abd, donald trump, stormy daniels

Donald Trump, kendisine suçlama yöneltilen ilk eski ABD Başkanı olacak

01:39 31.03.2023 (güncellendi: 02:32 31.03.2023)
© AADonald Trump, 45. ABD Başkanı
Donald Trump, 45. ABD Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Büyük jüri eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlanması yönünde oy kullandı. Donald Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Joe Tacopina, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Büyük Jürisinin Trump'ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı.
Böylece Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.

Trump, suçlanmasını 'siyasi' olarak niteledi ve bunun 'seçimlere müdahale' olduğunu savundu

Trump, New York Büyük Jürisi'nin kendisine yönelttiği suçlamayı "siyasi" olarak niteledi ve bunun "seçimlere müdahale" olduğunu savundu.
Trump, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Mahkemesi Büyük Jürisinin kendisini suçlamasıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.
"Bu tarihteki en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir" diyen Trump, "radikal solcu Demokratların 'Amerika'yı Yeniden Harika Yap' hareketini yok etmek için cadı avına" çıktığını öne sürdü.
Trump, hakkında yürütülen Rusya soruşturması ve Mar-a-Lago'daki malikanesinin FBI tarafından basılması gibi kendisine karşı yürütülen soruşturmaları hatırlatarak, "Demokratlar, 'Trump'ı ele geçirme' saplantıları kapsamında yalan söylediler, hile yaptılar ve hırsızlık yaptılar. Ancak şimdi ise düşünülemez olanı yaptılar" dedi.

'Ülke tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmadı'

Demokratların bu eyleminin seçimlere müdahale olduğunu kaydeden Trump, kendisinin tamamen masum olduğunu savundu.
Trump, ülke tarihinde daha önce böyle bir hadisenin yaşanmadığını belirterek, ülkede adalet sisteminin militarize olduğunu öne sürdü. Cumhuriyetçi Parti'den 2024 seçimlerine resmen aday olan Trump, anketlerde açık ara önde göründüğü için Demokratların siyasi rakiplerini cezalandırmak istediklerini ifade etti.
Eski Başkan Trump, "George Soros tarafından özenle seçilen ve finanse edilen Manhattan Savcısı Alvin Bragg tam bir rezalet. New York'u ele geçiren benzeri görülmemiş suç dalgasını durdurmak yerine, odaklanması gereken cinayetleri, hırsızlıkları ve saldırıları görmezden gelerek Joe Biden'ın kirli işini yapıyor" ifadelerini kullandı.
"Bu Cadı Avının Joe Biden'a büyük ölçüde geri tepeceğine inanıyorum" diyen Trump, kendisini destekleyenlerle birlikte bunun üstesinden geleceklerini, Biden'ı yenerek Demokratların görevlerine son vereceklerini ve Amerika'yı yeniden harika yapacaklarını ileri sürdü.
ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.
ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

'Sus payı' ödemesi

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.
Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.
Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.
Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.
O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала