https://sputniknews.com.tr/20230402/bakan-kirisci-devletimiz-butun-imkanlarini-seferber-etti-ve-cok-sukur-yaralarimiz-hizla-sariliyor-1069076268.html

Bakan Kirişci: Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor

Bakan Kirişci: Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremzedelerle iftar yaptı. Burada açıklama yapan Kirişci, "Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T21:15+0300

2023-04-02T21:15+0300

2023-04-02T21:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

vahit kirişci

deprem

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kredi Yurtlar Kurumu Kırklareli Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.Afetzedelerle iftar yapan Bakan Kirişci, depremler nedeniyle büyük acılar yaşandığını, 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini anlattı.'Devletin her zaman depremzedelerin yanında olduğunun ve olacağının' altını çizen Kirişci, "Rabbim bir daha bu tür afetleri hiçbir ülkeye yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Bu ülkenin büyüklüğünü bu depremde gerçekten millet olarak, devlet olarak hep birlikte yaşadık" ifadelerini kullandı.Depremde zarar gören 11 ilin '11 ülkeyle eş değer büyüklükte olduğunu' kaydeden Kirişci, yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını vurguladı.Depremlerden 14 milyon kişinin etkilendiğini belirten Kirişci, şöyle konuştu:Vahit Kirişci, daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı.İftar programına Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230402/erdogan-deprem-bolgesinde-hicbir-kardesimize-hayal-kirikligi-yasatmayacagiz-1069075834.html

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