https://sputniknews.com.tr/20230402/bakan-kirisci-devletimiz-butun-imkanlarini-seferber-etti-ve-cok-sukur-yaralarimiz-hizla-sariliyor-1069076268.html
Bakan Kirişci: Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor
Bakan Kirişci: Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremzedelerle iftar yaptı. Burada açıklama yapan Kirişci, "Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T21:15+0300
2023-04-02T21:15+0300
2023-04-02T21:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
vahit kirişci
deprem
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kredi Yurtlar Kurumu Kırklareli Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.Afetzedelerle iftar yapan Bakan Kirişci, depremler nedeniyle büyük acılar yaşandığını, 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini anlattı.'Devletin her zaman depremzedelerin yanında olduğunun ve olacağının' altını çizen Kirişci, "Rabbim bir daha bu tür afetleri hiçbir ülkeye yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Bu ülkenin büyüklüğünü bu depremde gerçekten millet olarak, devlet olarak hep birlikte yaşadık" ifadelerini kullandı.Depremde zarar gören 11 ilin '11 ülkeyle eş değer büyüklükte olduğunu' kaydeden Kirişci, yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını vurguladı.Depremlerden 14 milyon kişinin etkilendiğini belirten Kirişci, şöyle konuştu:Vahit Kirişci, daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı.İftar programına Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/erdogan-deprem-bolgesinde-hicbir-kardesimize-hayal-kirikligi-yasatmayacagiz-1069075834.html
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vahit kirişci, deprem
Bakan Kirişci: Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremzedelerle iftar yaptı. Burada açıklama yapan Kirişci, "Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kredi Yurtlar Kurumu Kırklareli Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.
Afetzedelerle iftar yapan Bakan Kirişci, depremler nedeniyle büyük acılar yaşandığını, 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini anlattı.
'Devletin her zaman depremzedelerin yanında olduğunun ve olacağının' altını çizen Kirişci, "Rabbim bir daha bu tür afetleri hiçbir ülkeye yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Bu ülkenin büyüklüğünü bu depremde gerçekten millet olarak, devlet olarak hep birlikte yaşadık" ifadelerini kullandı.
Depremde zarar gören 11 ilin '11 ülkeyle eş değer büyüklükte olduğunu' kaydeden Kirişci, yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını vurguladı.
Depremlerden 14 milyon kişinin etkilendiğini belirten Kirişci, şöyle konuştu:
"Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor. Artık üçüncü faza geçmiş durumdayız, bu üçüncü fazda da konteynerlerden kalıcı konutlara 1 yıllık sürede sizleri oralara yerleştirmiş ve oralarda yaşamlarınızı sürdürmenizi sağlamış olacağız. 'Geçmiş olsun' diyorum, Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle yeniden memleketlerinize dönmeyi rabbim nasip eylesin. Çünkü bizim yerimiz, bizim topraklarımız, bizim ailemiz, her şeyimiz orada. Şu anda burada misafirsiniz. Size 'git' diyen yok, buradan 'ayrılın' diyen yok. Ama oraları da bırakmamamız, oralara da yeniden sahip çıkmamız gerekiyor. Hatay'ımızdan, Osmaniye'mizden, Kahramanmaraş'tan gelen kardeşlerimiz var. Malatya'dan, Gaziantep'ten, bilhassa bu 11 ilimizin tamamından gelenler var. Rabbim sağlıkla, sıhhatle tekrar memleketimize, yurdumuza dönmeyi nasip eylesin."
Vahit Kirişci, daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı.
İftar programına Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da katıldı.